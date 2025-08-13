El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Baskonia y Caixabank renuevan su acuerdo de patrocinio hasta 2029

El club azulgrana y la entidad financiera completarán 12 años de colaboración, que arrancó en 2017

E. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:30

El Baskonia y Caixabank han firmado este miércoles la renovación de su acuerdo de patrocinio por cuatro temporadas, hasta junio de 2029. El club azulgrana y la entidad financiera garantizan así su vínculo durante 12 años, ya que su colaboración arrancó en 2017. El pacto incluye eventos de firmas de autógrafos para aficionados en las oficinas de la entidad bancaria y productos relacionados con experiencias en partidos de la Euroliga.

«Estamos encantados de seguir siendo parte de esta gran familia baskonista durante cuatro campañas más y que nos llevarán a una vinculación 12 años de manera ininterrumpida. Lo cual demuestra una vez más nuestro compromiso no solo con el deporte vasco, sino con el deporte alavés que late al ritmo del conjunto baskonista», ha señalado Gorka Arana, director comercial de la zona norte de Caixabank.

Por su parte, Haritz Kerejeta ha destacado que que «la renovación del acuerdo con CaixaBank supone afianzar una alianza estratégica que ha demostrado ser un ejemplo de compromiso, confianza y visión compartida. Esta continuidad refuerza nuestro proyecto deportivo y social, y consolida a CaixaBank como un pilar muy importante en el crecimiento del club».

El Baskonia mantiene así su vínculo de Caixabank como patrocinador oficial mientras persigue un sponsor principal para su camiseta o nominal que sirva como alias comercial. El último acuerdo de este tipo se remonta a la campaña 2022-23, cuando se alió con Cazoo. La marca de compraventa de coches tomó el testigo de TD Systems y Bitci.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  6. 6 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  7. 7 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  8. 8

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  9. 9

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  10. 10

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Baskonia y Caixabank renuevan su acuerdo de patrocinio hasta 2029

El Baskonia y Caixabank renuevan su acuerdo de patrocinio hasta 2029