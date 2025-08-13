El Baskonia y Caixabank renuevan su acuerdo de patrocinio hasta 2029 El club azulgrana y la entidad financiera completarán 12 años de colaboración, que arrancó en 2017

El Baskonia y Caixabank han firmado este miércoles la renovación de su acuerdo de patrocinio por cuatro temporadas, hasta junio de 2029. El club azulgrana y la entidad financiera garantizan así su vínculo durante 12 años, ya que su colaboración arrancó en 2017. El pacto incluye eventos de firmas de autógrafos para aficionados en las oficinas de la entidad bancaria y productos relacionados con experiencias en partidos de la Euroliga.

«Estamos encantados de seguir siendo parte de esta gran familia baskonista durante cuatro campañas más y que nos llevarán a una vinculación 12 años de manera ininterrumpida. Lo cual demuestra una vez más nuestro compromiso no solo con el deporte vasco, sino con el deporte alavés que late al ritmo del conjunto baskonista», ha señalado Gorka Arana, director comercial de la zona norte de Caixabank.

Por su parte, Haritz Kerejeta ha destacado que que «la renovación del acuerdo con CaixaBank supone afianzar una alianza estratégica que ha demostrado ser un ejemplo de compromiso, confianza y visión compartida. Esta continuidad refuerza nuestro proyecto deportivo y social, y consolida a CaixaBank como un pilar muy importante en el crecimiento del club».

El Baskonia mantiene así su vínculo de Caixabank como patrocinador oficial mientras persigue un sponsor principal para su camiseta o nominal que sirva como alias comercial. El último acuerdo de este tipo se remonta a la campaña 2022-23, cuando se alió con Cazoo. La marca de compraventa de coches tomó el testigo de TD Systems y Bitci.

