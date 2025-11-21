El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nowell toca el bombo com MVP del partido. Igor Martín

Baskonia 95-73 Bayern

El Buesa transforma al Baskonia

El plantel azulgrana corta su racha de cuatro derrotas a domicilio tras fundir al Bayern a base de ritmo y acierto triple para sumar su cuarto triunfo continental

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

El escenario sigue siendo un factor clave para el Baskonia de Paolo Galbiati. Nada como el calor del hogar para un equipo que trata de ... encontrar un rumbo fijo en una fase inicial de la temporada repleta de avatares. El Buesa Arena transforma al plantel azulgrana. Tras cuatro derrotas consecutivas lejos de casa, todas con su reparto de dudas, apagones, esfuerzos sin premio y medias tintas, volvió la versión más sobria y resolutiva del conjunto vitoriano. Ejecutó un contundente repaso a un Bayern que tan sólo disfrutó de un primer cuarto de dominio pleno. El Baskonia se anotó una cuarta victoria continental necesaria para sostener sus opciones en la Euroliga y para volver a sentirse ganador después de una gira sin botín.

