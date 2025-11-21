El Buesa transforma al Baskonia

El escenario sigue siendo un factor clave para el Baskonia de Paolo Galbiati. Nada como el calor del hogar para un equipo que trata de ... encontrar un rumbo fijo en una fase inicial de la temporada repleta de avatares. El Buesa Arena transforma al plantel azulgrana. Tras cuatro derrotas consecutivas lejos de casa, todas con su reparto de dudas, apagones, esfuerzos sin premio y medias tintas, volvió la versión más sobria y resolutiva del conjunto vitoriano. Ejecutó un contundente repaso a un Bayern que tan sólo disfrutó de un primer cuarto de dominio pleno. El Baskonia se anotó una cuarta victoria continental necesaria para sostener sus opciones en la Euroliga y para volver a sentirse ganador después de una gira sin botín.

Una vez resueltos los primeros diez minutos con un 14-26 que ponía al anfitrión en evidencia por su tibio proceder, llegó una repuesta avasalladora y, sobre todo, con la forja de una marcada apuesta por el colectivo. De una entrega inicial que parecía jugarse en el Polo Norte, a tres cuartos posteriores de control tiránico de un Baskonia convertido en un perseguidor voraz hasta situarse por delante con un 42-41 al descanso. A partir de ahí, la brillantez y el baloncesto de alta combustión fueron azulgranas. Como en casa, en ningún lugar.

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Howard 24:35 8 4 1/1 2/5 1 3 -/2 Diakite 21:00 5 5 2/4 0/1 1/1 3 2 2 -/2 Simmons 20:43 14 16 3/4 2/4 2/2 2 4 1 -/1 Nowell 19:44 12 20 1/2 2/4 4/4 2 8 2 -/1 Rafa, Villar 5:08 0 -1 1 2 Diallo 16:25 8 7 2/4 4/5 1 1 3 -/3 Kurucs 17:37 7 17 2/2 1/1 6 1 1 4/- Sedekerskis 20:26 11 20 2/2 2/4 1/1 7 3 -/1 Luwawu-cabarrot 21:38 18 12 6/6 2/8 2 2 1 4 -/1 Spagnolo 11:47 0 0 0/1 0/1 1 1 1 Khalifa 19:00 7 11 3/3 1/2 4 1 2 -/1 Frisch 1:57 5 5 1/1 1/1 Equipo -1 1 0 0 0 0/2 Total 200 95 115 23/30 12/29 13/15 30 3 22 21 4/14 FC Bayern Munich Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Da Silva 5:35 0 -2 1 -/1 Mayes 12:38 7 2 1/1 1/3 2/2 1 1 5 -/3 Voigtmann 16:11 7 6 2/3 1/5 1 2 2 1 Jessup 26:23 13 17 3/3 1/4 4/4 3 1 1 Lucic 25:37 11 7 4/5 1/3 2 1 2 -/2 Obst 21:45 14 10 2/3 2/8 4/4 2 1 1/2 Jovic 14:50 3 2 1/3 1/2 3 -/1 Hollatz 16:35 5 11 0/2 1/1 2/2 1 3 2 3/- Mike 14:23 2 0 1/3 0/1 3 1 2 -/2 Dinwiddie 27:49 11 13 2/6 1/4 4/4 5 1 2 2 -/1 Gabriel 13:42 0 -3 0/2 1 1 4 1/1 Mccormack 4:32 0 2 0/1 1 1 Equipo 2 3 0 0 0 0/1 Total 200 73 67 16/32 8/29 17/18 22 6 14 21 5/14

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz FC Bayern Munich Tiros de 2 23/30Intentos16/32 76.7% Aciertos50 Tiros de 3 12/29Intentos8/29 41.4% Aciertos27.6 Tiros libres 13/15Intentos17/18 86.7% Aciertos94.4 Rebotes 33Total28 30+3Defensivos+Ofensivos22+6 Balones 14Pérdidas14 4Recuperaciones5 OTROS 22Asistencias14 21Faltas Personales21

El Buesa Arena siempre ayuda. En la visita del Bayern, puso su calidez a una jornada de temperaturas gélidas y nevadas en la geografía alavesa, pero fue el Baskonia el que se encargó de avivar las ascuas. Sentir el respaldo de 8.113 almas es un buen punto de partida, pero también lo fue que el plantel de Galbiati recordara dónde nacen sus puntos fuertes. Luego, está el factor del triple, el gran termómetro ofensivo del baloncesto actual que ayudó a mantener una temperatura corporal adecuada. La carta de tiro desde más allá de 6,75 marcó el devenir del partido. En el primer cuarto, el Bayern sumó cuatro triples, por ninguno de los azulgranas, un desequilibrio que quedó reflejado en el luminoso.

Cuando el Baskonia ajustó su mira, las tornas cambiaron de inmediato. Sus cuatro dianas desde más allá del arco en el segundo capítulo ayudaron a dar un giro a la mala dinámica inicial. Llegó la versión más esperada de Markus Howard, pero también el ardor defensivo de Kurucs para dar la réplica al sorprendente Jessup y a la buena mano lejana de Voigtmann.

Todos juntos Los vitorianos superaron un tibio primer cuarto con una apuesta de sesgo colectivo innegociable

El Baskonia incrementó el ritmo con un parcial de 17-5 que igualaba el choque (31-31, minuto 15). El duelo comenzaba a jugarse sobre los parámetros azulgranas, con un continuo cambio de protagonistas. Obst y Jessup sostuvieron a los bávaros mientras daban un paso adelante Cabarrot y Nowell. El 42-41 al descanso dio paso a un tercer cuarto de ofensiva relámpago vitoriana. El Baskonia disparó desde todos los flancos, con Cabarrot desatado, Sedekerskis mucho más presente y una pareja de 'cincos' formada por Diop y Diakite dispuesta a aportar puntos al caudal azulgrana.

El parcial de 25-18 retrató el despegue local, con un 67-59 para dar comienzo al cuarto final. La firmeza local era absoluta, con Nowell y Simmons desbordantes desde el puesto de base para anular a un Dinwiddie muy desdibujado. Terminó por sumarse al festín Diallo con su agresividad ciega hacia el aro rival para quebrar la ya frágil resistencia del Bayern en el inicio de la última entrega. Al final, un 76% en tiros de 2 y un 41% en triples para el Baskonia, colchones inmejorables para dormir tranquilos en casa.