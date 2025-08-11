El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vasilije Micic defenderá los colores del Hapoel en su regreso a Europa. E.C.

El Baskonia, ante el más difícil todavía

El retorno del Valencia por el poco competitivo Alba más el ingreso de Hapoel y Dubái añaden lastre a las opciones europeas de los azulgranas

Ángel Resa

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:24

Ahora que tenemos las fiestas recientes viene a cuento recordar el añejo lema del circo. Ese 'más difícil todavía' que proclama con su voz cantarina ... el jefe de pista cuando la siguiente actuación supera en reto a la anterior. Algo que bien puede aplicarse al número de trapecio de un Baskonia que ha de eludir la caída al vacío desde la elevada altura a la que la Euroliga tiende la cuerda. Al menos, y por la constancia dirigente con Josean Querejeta en su afán por atornillar el proyecto azulgrana dentro de la élite, existe la red que evita el accidente fatal. Si el equipo vitoriano ya arrastró los pies la última temporada, la ampliación de dieciocho a veinte participantes el próximo otoño incrementa el tamaño del desafío. Y no sólo porque dos competidores más aspiran a los puestos de honor. También, desde luego, por la notoria identidad de los mismos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  3. 3

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  4. 4

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  5. 5

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  6. 6

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8

    Detectan heces en las piscinas de verano de Santurtzi
  9. 9

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  10. 10

    Una de las responsables de la transformación de Osakidetza: «Los sanitarios deben ponerse en la piel del paciente; la empatía cura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Baskonia, ante el más difícil todavía

El Baskonia, ante el más difícil todavía