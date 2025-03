Laso: «Deberíamos haber controlado nuestras pérdidas y sobre todo el rebote defensivo

Jon Aroca Jueves, 13 de marzo 2025, 22:41 Comenta Compartir

«Es una noche triste para nosotros». Pablo Laso resumió el sentir de su equipo y del baskonismo tras una derrota ante el colista que no entraba en los planes. Pero un tropiezo sustentado en dos pilares que el equipo no logró controlar en casi ningún momento. «Deberíamos haber controlado nuestras pérdidas y sobre todo el rebote defensivo. Son los aspectos que más daño nos han hecho. Si no minimizas eso contra este equipo es muy importante competir. Para mí es muy importante tener el control del partido y si no haces eso bien es muy difícil tenerlo», expuso el técnico vitoriano tras el encuentro.

Fruto de esos dos déficits permanentes su equipo se vio mucho tiempo a remolque. Cuando intentaba acercarse, esos mismo errores le penalizaban. «Nos han hecho ir siempre un paso por detrás, daba igual el marcador. Al punto de que ha habido un momento al inicio del último cuarto que nos ha costado un 7-0 de balones perdidos nuestros muy claros y fallos muy claros», expuso el entrenador azulgrana.

Hubo aspectos positivos, pero no los suficientes. «Como equipo te quedas jodido porque es una victoria que el equipo tenía bastante clara. Las cosas que haces bien no te lucen porque pierdes los aspectos que eran importantes para ganar el partido», reconoció. Entre esos puntos positivos, por ejemplo, destacó la faceta ofensiva de un bloque al que no le bastaron 90 puntos para llevarse el partido.

También reconoció que la irregularidad del equipo, con partidos como el del Alba como ejemplo, está siendo clave para que el Baskonia no logre engancharse a la pelea por el play off. «Si quieres ganar con continuidad tienes que ser un equipo consistente. Y somos un equipo con muchos altibajos», resumió Laso.