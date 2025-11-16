La fe no sostiene al Baskonia en el Palau

Fin a una gira de cuatro partidos resuelta con otras tantas derrotas. El Baskonia cae en el Palau ante un Barcelona que prosigue con su ... rehabilitación. La racha positiva que convirtió a los de Galbiati en un equipo intratable al calor del Buesa Arena se diluye después de una semana larga lejos de casa con una bofetada de vuelta repartida entre las derrotas ante Lleida, Hapoel, Maccabi y Barcelona. Esta última, con la constatación de que la fe y el esfuerzo no siempre son suficientes para imponerse en feudos tan herméticos como el Palau blaugrana.

Poco importa que el anfitrión viva en la interinidad en el puesto de entrenador, con Óscar Orellana listo para ceder el testigo a Xavi Pascual después de la destitución de Joan Peñarroya. El Barça atesora en sus filas la calidad suficiente como para superar a un Baskonia en el que asomaron el ardor y la dedicación en las tareas más ingratas, pero donde no afloró ese brillo ofensivo tan crucial para sacar adelante todo tipo de duelos.

La escuadra vitoriana aplicó la corrección defensiva e incluso logró ventajas exiguas en el marcador a lo largo de una primera parte notable, con un segundo cuarto en el que su ataque sonó como un todo armónico gracias a la alianza entre Cabarrot, Sedekerskis y un Howard que ocupó el puesto de segundo extracomunitario en detrimento del descartado Markquis Nowell. El escolta estadounidense tuvo continuidad en la semana de retorno después de su lesión en el dedo, pero dejó sensaciones contrapuestas en el Palau. Más presente en el juego, pero también diluido en los momentos de mayor necesidad anotadora.

Barça Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER K. Punter 22:02 11 8 1/3 3/9 1 1 2 1/ J. Marcos 10:30 4 5 2/2 0/1 1 1 M. Cale 20:26 9 3 3/5 1/2 1 2 3 /2 J. Vesely 16:39 11 9 3/6 1/3 2/2 1 4 1/ D. Brizuela 09:21 9 11 3/3 2 3 3 T. Satoransky 22:43 2 0/1 0/2 1 6 2 1/1 W. Hernangómez 18:22 9 14 4/6 1/2 1 2 2 2/ Y. Fall N. Laprovittola 15:23 -5 0/2 0/3 1 1 1 2 W. Clyburn 19:40 24 23 6/6 4/6 1 1 2 1/1 T. Shengelia 24:54 14 20 7/10 0/2 0/1 6 1 3 2 1/1 J. Parra 20:00 3 0/1 0/4 4 2 1 2/ Equipo 3 2 1 Total 200 91 96 26/42 12/35 3/5 20 9 17 24 9/5 Baskonia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Howard 30:31 14 11 2/3 1/5 7/7 1 1 1 /2 M. Diakite 19:04 17 20 5/7 1/1 4/7 2 2 1 1 /1 K. Simmons 21:19 8 7 3/6 0/2 2/2 4 1 2 2 /2 R. Villar 05:01 -2 1 /1 H. Diallo 15:26 8 3 3/8 0/1 2/2 1 2 3 /2 R. Kurucs 28:44 4 14 2/3 0/1 8 3 3 2 /1 T. Sedekerskis 17:27 9 12 1/2 2/4 1/2 4 1 2 3 /1 Luwawu-Cabarrot 29:02 21 19 2/4 4/9 5/5 3 3 3 1/3 M. Spagnolo 18:40 2 1 1/4 0/1 2 1 3 1 /1 K. Diop 11:09 4 3 1 1 1/2 C. Frisch 03:37 S. Joksimovic Equipo 5 2 3 Total 200 83 94 19/37 8/24 21/25 29 13 17 18 2/16

Barça Baskonia Tiros de 2 26/42Intentos19/37 62%% Aciertos51% Tiros de 3 12/35Intentos8/24 34%% Aciertos33% Tiros libres 3/5Intentos21/25 60%% Aciertos84% Rebotes 29Total42 20+9Defensivos+Ofensivos29+13 Tapones 5Realizados3 Balones 5Pérdidas16 9Recuperaciones2 OTROS 17Asistencias17 18Faltas Personales24

En su momento de mayor sintonía, el Baskonia llegó incluso a amasar una renta a favor de nueve puntos avanzado el segundo capítulo (32-41, minuto 18). La reacción blaugrana llegaría de la mano de un Shengelia dispuesto a elevar las revoluciones del Barcelona, que recortó distancias con un 39-43 al descanso para después acelerar hasta ponerse por delante en el marcador con un parcial de 17-4 (47-45, minuto 22).

Resistió el Baskonia sustenido por un Diakite muy entonado en ataque hasta que el ataque catalán entró en erupción después de que Simmons diera la que sería la última ventaja alavesa en el encuentro (51-52, minuoto 24). El Barça comenzó a decantar el duelo a su favor a golpe de la gran arma en ataque en el baloncesto actual. Decidió vivir de su acierto triple, con un soberbio bombardeo lejano de Brizuela y Clyburn.

El aguacero catalán desde más allá de 6,75 no remitía hasta el cierre del choque. La carta de tiro de la segunda parte era clarificadora: 9 triples a favor del Barcelona por tan solo tres del Baskonia, el último de ellos en los instantes finales, con el partido ya resuelto. Cuando el partido se aceleró, el conjunto de Galbiati se salió del carril ante la incapacidad para aguantar un mejor y mayor ritmo anotador de los blaugranas. El sudor y la fe se quedaron cortos ante el virtuosismo ofensivo del Barcelona.