El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Barçelona 91-83 Baskonia

La fe no sostiene al Baskonia en el Palau

El esfuerzo de los vitorianos da para una notable primera parte antes de perder pie frente a un Barça con mayor y mejor ritmo anotador

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:27

Comenta

Fin a una gira de cuatro partidos resuelta con otras tantas derrotas. El Baskonia cae en el Palau ante un Barcelona que prosigue con su ... rehabilitación. La racha positiva que convirtió a los de Galbiati en un equipo intratable al calor del Buesa Arena se diluye después de una semana larga lejos de casa con una bofetada de vuelta repartida entre las derrotas ante Lleida, Hapoel, Maccabi y Barcelona. Esta última, con la constatación de que la fe y el esfuerzo no siempre son suficientes para imponerse en feudos tan herméticos como el Palau blaugrana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  3. 3 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  4. 4

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  5. 5

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  6. 6

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  9. 9 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  10. 10

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La fe no sostiene al Baskonia en el Palau

La fe no sostiene al Baskonia en el Palau