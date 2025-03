La aventura en Beirut de Ilimane

El jugador del Baskonia con más partidos en la historia de la Euroliga persigue ganar la Superliga FIBA de Asia Occidental. La exótica aventura ... le está sentando de perlas a Ilimane Diop, que en cuatro partidos con el Al Riyadi Beirut Club empieza a recobrar la confianza en su juego. Promedia 11,2 puntos y casi 6 rebotes por partido y se lo pasa bien. «Aquí están locos por el basket», cuenta sonriente desde Líbano. Pasan ya casi cuatro años desde su salida de Vitoria, una ciudad que marcó su vida y en la que dejó un registro que todavía nadie ha podido siquiera acercarse a superar.

«Es un orgullo ser el jugador con más partidos de Euroliga de un club con tanta historia», le complace al pívot senegalés de 29 años, que disputó 193 duelos continentales en sus ocho temporadas en el primer equipo. Llegó al Baskonia son solo 15 procedente del Adeje tinerfeño, reclutado junto a su hermano Mamadou por Alfredo Salazar y Juan Pedro Cazorla, con los que rompió a llorar el día de su despedida. «Yo me formé allí, el club creyó en mí y es una pasada enorme este hito. Solo puedo darles las gracias por contar conmigo, estar para mí y ponerme en una situación para aprovechar los minutos que me dieron. El Baskonia me ha dado todo», reitera agradecido.

El pívot africano celebró a casi 5.000 kilómetros de distancia los 25 años consecutivos del Baskonia en la Euroliga. «Demuestra el gran trabajo que hacen. Un club serio, que lucha cada día para mejorar e innovar y la gente trabaja siempre para llegar más arriba. Es una enorme satisfacción», expresa. Como a Scola o a Rakocevic, a Diop tampoco le parece que la afición deba preocuparse por el futuro azulgrana en la élite. «Han hecho un gran trabajo y van a seguir haciéndolo. Conociendo al presidente y al resto de la gente del club… son gente de retos y van a ir a por más. Son varios años que ya no están ahí pero trabajan para volver a estar arriba».

Pese a que su rendimiento y continuidad en el equipo fue irregular, Ily, como lleva ahora en su camiseta, fue muy querido por el baskonismo. La fanfarre Biotzatarrak llegó incluso a dedicarle una canción. «Estoy agradecido de haber podido vivir allí, con esa gente que me ha apoyado, me ha querido y ha estado siempre para el equipo. La afición del Baskonia se merece tantos años de Euroliga», siente el canterano, que pese a ser partícipe de la Final Four de Berlín en 2016, se queda con otro gran momento de su etapa. «La Liga de Valencia. Llegó cuando el club y la gente necesitaba un buen trofeo y fue en el mejor momento», rememora el hombre que siguió a Polonara escaleras arriba en La Fonteta tras aquel triunfo ante en la final ante el Barcelona gracias a una canasta decisiva de Luca Vildoza.

Plusmarquista azulgrana

Con 451 partidos, Ilimane Diop es el tercer jugador con más encuentros disputados de la historia de Baskonia, a sólo 9 de Prigioni (460) y por detrás de los 521 de Sergi Vidal. El alero catalán se quedó en 168 de Euroliga, por los 193 de Diop fruto del nuevo formato que duplica los choques celebrados cada curso. Por ello, Sedekerskis tiene todas las papeletas para escalar posiciones en los próximos dos años. El lituano lleva ya 151 partidos en la máxima competición continental y podría acabar la campaña con 157. Con contrato hasta 2019, una próxima temporada con continuidad física y varios partidos de play off o de la campaña 2026-2027, le serían suficientes para marcar una página de oro más en la historia del Baskonia.