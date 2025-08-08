El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

David Gil, entre Xabi Aspe y Pablo Laso en el banquillo. Prensa2
Análisis

Fría despedida a un 'hombre de club' en el Baskonia

Ángel Resa

Ángel Resa

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:13

Cuatro líneas, escuetas como nunca porque casi caben en dos, para anunciar el fin de una alianza matrimonial camino de las bodas de plata. Sinceramente, ... me apena que el Baskonia resuelva en una fórmula trillada de 'corta y pega' casi un cuarto de siglo de David Gil en las entrañas mismas de la entidad alavesa. Al vitoriano de talla menuda y largo conocimiento del baloncesto se le abre la puerta de salida mediante un breve mensaje que alude a sus irrebatibles «compromiso y profesionalidad» el mismo día en que se le ficha a Paolo Galbiati un alero moderno. Si por tal entendemos al atleta que encaja como un guante a la piel en el concepto ultrafísico de este deporte. Ni siquiera un foco directo para el ayudante en el día del agur. Sólo luz inducida y tangencial.

