El Baskonia renuncia al esfuerzo

Carlos Pérez de Arrilucea Jueves, 13 de marzo 2025, 22:28 Comenta Compartir

Se trataba de elegir entre reincidir en los erorres o espabilar y al Baskonia no se le ocurrió otra cosa que caer en casa del ... colista de la Euroliga. Ya no se trata solo de ceder ante un rival que no ganaba desde noviembre ante su público en la máxima competición continental. De nuevo, las formas vuelven a perder al conjunto de Pablo Laso. Los azulgranas renunciaron por completo al esfuerzo a la hora de abordar uno de esos partidos que se presentaban como asequibles en la recta final de la fase regular.

Se empeñaron en incurrir en todos los pecados posibles de un equipo alérgico al compromiso, que da por hecho que los partidos se decantan por sí solos a base de apoyarse en una calidad individual que, a estas alturas de campaña, también es sabido que no sobra en las filas del conjunto vitoriano. Los números desnudan a una de las versiones del Baskonia más patéticas de la temporada. 49 de los 97 puntos anotados por el Alba Berlín cayeron después de contraataques, segundas oportunidades o pérdidas de balón concedidas por los alaveses. Toda acción que requiriera arrojo, concentración y brío cayó del lado germano. En realidad, el de Laso fue un equipo que no quiso el balón para nada. Ni supo cuidarlo cuando suya era la alternativa en ataque ni tampoco sudó para arrebatárselo al rival cuando tocaba imponerse en la lucha por los rechaces bajo los aros. En el baloncesto, el rebote es la esencia del ritmo y este Baskonia es un destructor de metrónomos. La vuelta de Kamar Baldwin apenas mejoró la clarividencia en un puesto de base en el que, por razones insondables, Markus Howard se empeñó por tomar responsabilidades pasadoras con resultados adversos. Mientras, Martin Hermannsson impuso su cátedra en la dirección con un dominio insultante para dinamizar a un Alba Berlín que trata de buscar un nuevo rumbo de la mano de Pedro Calles. Nadie como el Baskonia para dar un buen espaldarazo a la carrera del técnico cordobés en su primer encuentro a las órdenes del conjunto germano.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión