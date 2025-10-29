Zona de bares, hora de la kalejira... todo lo que tienes que saber de la previa del Newcastle-Athletic El club rojiblanco da a conocer una pequeña guía para los tres mil athleticzales que se desplazarán a Inglaterra la próxima semana

Alain Mateos Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:37 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

El Athletic visitará el legendario estadio de St James' Park en una semana y el club ha querido recordar a sus casi 3.000 aficionados que se desplazarán hacia Inglaterra algunos requisitos que deben tener en cuenta a la hora de preparar el viaje. Como viene siendo habitual desde comienzos de año, los residentes europeos deben solicitar la UK-ETA para acceder al Reino Unido. Quien haya obtenido el documento anteriormente no tendrá que volver a solicitarlo, pues no caduca hasta los tres años de su emisión. Pero si va a ser el primer viaje a tierras inglesas en los últimos meses, es imprescindible realizar este trámite.

Para disfrutar de la previa del encuentro en Newcastle, que se celebrará el miércoles 5 de noviembre a las 20 horas -a las 21h en Bilbao-, ambas entidades han organizado algunas actividades para que todos sus aficionados convivan en perfecta armonía y disfruten de la fiesta del fútbol. Los actos son prácticamente idénticos a los que organizó el Athletic en Dortmund.

El Athletic Club, junto al Newcatle FC, ha organizado desde las 12:15 (hora local) un partidillo entre aficiones, con Gontzal Suances como capitán, en las instalaciones de Newcastle United Foundation. También se plantará un roble. Suances fue uno de los autores de los goles que anotó el Athletic en aquella eliminatoria ante el Newcastle de 1994.

Como cada jornada de Champions League, el Athletic juvenil también tendrá su particular duelo ante la academia del Newcastle en el Gateshead International Stadium a partir de las 15.00 (hora local).

Y para quienes deseen disfrutar de la previa tomando unas cervezas, el 'meeting point' de la afición se situará en 'The Bigg Market', una zona con numerosos bares y restaurantes. Desde allí partirá la kalejira hacia St James' Park. Será a las 17:30 horas y las autoridades locales estiman que el recorrido hasta el campo durará aproximadamente entre 15 y 20 minutos.

Acceso al estadio

Las puertas del estadio se abrirán dos horas antes del inicio del encuentro (18:00 hora local). Se recomienda acudir con la antelación suficiente para agilizar la entrada, evitar aglomeraciones de última hora y disfrutar con calma del inicio del partido. Los athleticzales deberán entrar por los tornos 89-94 en la Leazes Stand.

Por motivos de seguridad, se realizarán las pertinentes revisiones de cuerpo y bolsos. No se permiten bolsos más grandes que un A4 y no hay consigna. En los tornos asignados a la afición rojiblanca habrá personal identificado con peto rosa y el escudo del Athletic Club. Estarán allí para ayudar con cualquier incidencia o duda que pueda surgir en la llegada al estadio y facilitar un acceso lo más ágil posible.

Una vez dentro del estadio, la afición tiene que dirigirse al nivel 7. Son 140 escaleras con 14 descansillos. Si se necesita ascensor, se debe solicitar ayuda a los auxiliares en los tornos. Hay una zona de restauración con opciones de comida y bebidas frías y calientes.