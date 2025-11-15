Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»

Tres años después de su salida del Athletic rumbo a Italia, Oier Zarraga regresa a San Mamés con Euskal Selekzioa. «Es emocionante y muy especial». ... El centrocampista se felicita por participar en un duelo de carácter solidario, habla sobre su experiencia en el Udinese y echa la mirada atrás para recordar sin ningún rencor su salida del club rojiblanco. «No me fui del Athletic por motivos económicaos, necesitaba un cambio», aclara.

– Primer partido en San Mamés tras irse. ¿Qué sensaciones tiene en el regreso a casa?

– Contento. Volver, que me puedan ver jugar mi familia y mis amigos, estar con excompañeros y además que sea por una buena causa. Jugar con la selección de Euskadi es muy bonito y más si es por una buena causa.

– Es una emoción nueva. Volver y además a San Mamés es magnifico. Cuando se pusieron en contacto con el Udinese, el club me dijo que ningún problema, que por ellos está bien y lo entendían a la perfección.

– ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del fútbol italiano?

– Son partidos muy cerrados, una batalla táctica. No hay tiempo casi para la improvisación, se juega contra muy buenas defensas porque están muy trabajadas, sobre todo tácticamente. Tienes que jugar muy rápido sin mucho espacio. El trabajo de exigencia táctica es mucho mayor que en la Liga. Se meten muchas horas. Es la diferencia mayor que he visto. Se le da mucha importancia a estar ordenado en defensa. Muchas veces es muy difícil pasar la barrera defensiva del otro equipo. El fin de semana pasado hubo por ejemplo tres empates a cero seguidos.

El valor de la disciplina

– ¿Cómo se ha adaptado al país?

– Muy bien al país y a la ciudad, que es muy tranquila. La gente no te molesta, es muy positiva. Y al club también. Buscan formar o coger jóvenes y hacerlos crecer. Tienen todos los recursos. La mentalidad de Italia es de años atrás, pero está avanzando.

– ¿Qué quiere decir con mentalidad de años atrás?

– En el fútbol. Le dan mucha importancia a la disciplina, muchas son cosas obligatorias. comidas, concentraciones. No hay tanta libertad como quizá en otros clubes y hay concentraciones antes de todos los partidos, incluso en casa. Aquí la mayoría no lo hacen, pero allí da igual la hora. Como si el partido es a la nueve de la noche del día siguiente, que vas concentrado. Le dan mucha importancia a la disciplina, a tener todo organizado y al orden.

– ¿Qué es lo más fácil y lo más complicado de su adaptación al fútbol italiano?

– Lo más fácil, elegí un club que tiene todos los recursos y que te ayuda en todo lo posible. Lo difícil es que vives un choque cultural porque no había salido de casa y hay cosas que te pueden sorprender. Me ha venido bien. Considero que ahora soy mucho más maduro a nivel futbolístico y personal. He hecho cosas que no me hubiese imaginado muchos años atrás. Por esa parte estoy contento con lo que estoy viviendo.

– El Udinese es décimo. ¿Cuál es el objetivo, luchar por Europa o tener un buen pasar?

– No tenemos el objetivo de Europa. Nuestro primer objetivo es hacer los 40 o 42 puntos lo antes posible y si se puede, ser el mejor Udinese de los últimos 12-13 años que llegó a 47-48.

– ¿Se imagina volviendo un día a jugar en San Mamés pero con la camiseta del Athletic?

– Ahora mismo sólo pienso en hacerlo lo mejor posible en el día a día para poder jugar los máximos minutos posibles y seguir creciendo. En un futuro, Dios dirá.

Nivel para el Athletic

– ¿Se veía con nivel para jugar en el Athletic cuando se fue?

– Sí, sí. Por supuesto. Nivel siempre creo que he tenido y tengo para jugar en un equipo de Primera. No es tema de tener nivel o no. Por ciertas cosas que pasan o como una persona se siente en un sitio al final toma decisiones. Pasó así y estoy contento. Estoy bien.

– ¿Le queda la espina clavada de no haber rendido como esperaba en el Athletic?

– Empiezas con 9 años y tienes la sensación de que te sientes bien siempre, que disfrutas. Luego subes al primer equipo y ves que no consigues el rendimiento que esperas... Es difícil. Al final intentas buscar una solución. Es algo que puede pasar y se puede crecer futbolísticamente de diferentes formas. Yo elegí ésta.

– ¿Le pudo la responsabilidad en el Athletic?

– Parece que cuando entras tienes que hacer todo bien y a veces te olvidas de jugar, de rendir, de disfrutar. Lo piensas en frío y es lo más bonito que a un canterano le puede pasar: estar en el primer equipo del club de tu vida. Las personas somos diferentes, no gestionamos de la misma forma. Me quedo con que cumplí un sueño, jugar en San Mamés con el club de mi vida, de mis amigos, de mi familia... No creo que sirva de nada pensar en si has dejado de hacer, sino quedarte con los momentos bonitos.

– Tuvo una oferta de renovación que no aceptó, ¿por qué?

– No era nada como se ha podido decir que si dinero, que si no sé qué... Nada de eso, sino de sensaciones mías. Creía que necesitaba un cambio. Salió esto, lo elegimos y estoy contento. Vivo cosas que pensaba que no iba a vivir. Son decisiones que se toman, pero por ninguna parte se hizo daño a nadie, sino que cada uno nos respetamos. El Athletic me respetó, yo les respeté y me dejaron decidir. Pensaba que necesitaba encontrarme futbolísticamente en otro lado y buscar un estímulo diferente. No creo que hubiese habido ningún problema para negociar los términos del contrato.

Ninguna queja

– ¿Tiene alguna queja del trato del club o del entrenador en el Athletic?

– Ninguna. Cero, todo lo contrario. Todos los entrenadores que he tenido en el Athletic me han tratado excelentemente. Y en el club igual, no tengo ni un problema con nadie.

– ¿Qué te dijo Valverde cuando le comunicó que se quería ir?

– Fue una conversación corta. Me dijo que respeta las decisiones de la gente, que si tomaba esta, estaba bien, que me fuese bien y me deseó mucha suerte.

– ¿Está contento con la decisión que tomó?

– Soy de los que no se arrepiente de nada. Obviamente, me hubiese gustado jugar más y ser un tío que juega aquí todos los días. También creo que lo que estoy jugando lo estoy haciendo bien. No tengo nada que reprocharme, estoy aprendiendo mucho.