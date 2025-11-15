El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Oier Zarraga en Lezama antes del entrenamiento de la selección previo al partido con Palestina. Ignacio Pérez

Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»

«Nadie hizo daño a nadie. El club me respetó, yo les respeté y me dejaron decidir», dice el getxotarra sobre el proceso de su marcha antes de regresar a San Mamés con Euskal Selekzioa

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Tres años después de su salida del Athletic rumbo a Italia, Oier Zarraga regresa a San Mamés con Euskal Selekzioa. «Es emocionante y muy especial». ... El centrocampista se felicita por participar en un duelo de carácter solidario, habla sobre su experiencia en el Udinese y echa la mirada atrás para recordar sin ningún rencor su salida del club rojiblanco. «No me fui del Athletic por motivos económicaos, necesitaba un cambio», aclara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio causa la muerte de 33 vacas en una explotación de Carranza
  2. 2

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  3. 3

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  4. 4

    Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
  5. 5

    Una escisión de los socios de la izquierda abertzale en Córcega se alía con la ultraderecha antinmigración en Francia
  6. 6

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza
  7. 7 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  8. 8 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  9. 9 Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu
  10. 10 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»

Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»