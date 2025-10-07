Yuri se pondrá a 200 con el Athletic en la Liga en Elche

A sus 35 años, el lateral juega todo en su octavo curso de rojiblanco y figura como el tercer futbolista con más minutos en el torneo de la regularidad

Pasan las temporadas y Yuri Berchiche mantiene su sitio en los esquemas de todos sus entrenadores. Ha tenido cuatro desde que cambió el PSG por el Athletic, previo pago de 24,75 millones de Ibaigane al conjunto parisino, y todos han confiado en él: Eduardo Berizzo –no estuvo cómodo con el argentino el guipuzcoano–, Gaizka Garitano, Marcelino García Toral y ahora Ernesto Valverde. El defensa sigue jugando todo o casi todo y de ahí que cumplirá su partido 200 en la Liga como rojiblanco en Elche. Salvo sorpresa saltará al césped del Martínez Valero, donde redondeará un número importante –solo lo han logrado 68 futbolistas en toda la historia de la institución bilbaína– y se pondrá a uno de los 250 totales como león.

El lateral de Zarautz acumula 199 encuentros ligueros, ocho de ellos disputados esta misma temporada; es decir, todos. La banda izquierda tiene dueño y solo en ocasiones asoman por ahí Adama e Iñigo Lekue, dos hombres que emplea Txingurri para dar aire a Yuri. En una campaña cargada de compromisos como la actual o la pasada, en la que el defensa participó en un total de 44 duelos, las rotaciones son obligatorias porque la gestión de la fatiga es clave con el objetivo de reducir las lesiones y conservar la frescura. Y más en un futbolista como el guipuzcoano, quien a sus más de 35 años debe medir muy bien los esfuerzos.

En el Athletic Yuri ha sido indiscutible para sus cuatro técnicos, Berizzo, Garitano, Marcelino y Valverde

Cumple su octava temporada como rojiblanco, renovado hasta el 30 de junio de 2026 de forma automática al cumplir las variables recogidas en su anterior contrato. «Es una garantía. Nos aporta energía, experiencia, empuje y capacidad de juego, además de ser muy fiable a nivel defensivo», dijo en el momento de la firma Mikel González, director de fútbol del Athletic. Nada ha cambiado desde finales de abril porque Yuri mantiene su jerarquía y presencia constante en el costado izquierdo de la defensa bilbaína.

Horas de fútbol

Buena prueba de ello son los 675 minutos disputados en la Liga de los 720 posibles, esto es, un 93,75% del total. De hecho, el de Zarautz es el tercer jugador con más horas de fútbol de la plantilla en el campeonato de la regularidad apenas superado por Unai Simón –lo ha jugado todo el portero internacional– y Mikel Jauregizar (711). El único encuentro que se ha perdido en lo que va de curso fue el de Dortmund, en la segunda jornada de la Champions, porque Valverde entendió que debía mover fichas con la vista puesta en el duelo liguero ante el Mallorca. En Alemania se perdió con claridad (4-1), pero en San Mamés se sacaron tres puntos valiosísimos.

Yuri se hará bicentenario en Elche como rojiblanco en la Liga, donde acredita 177 titularidades en 199 choques (88,9%). Ha marcado diez goles –15 en total si se añaden los cuatro de la Copa y uno de la Europa League ante la Roma– y ha pasado 15.736 minutos en el campo, esto es, más de 262 horas. Y todavía esta cuenta irá en aumento porque nadie ha sido capaz de arrebatarle el puesto que sujeta firme desde el verano de 2018.