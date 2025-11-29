Xabat Ibarloza, el 'capitán' del Athletic que emociona a los futbolistas El club rojiblanco participa con un jugador de su Fundación en el homenaje del Levante en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:51 | Actualizado 19:12h.

El fútbol ha ofrecido en Valencia uno de esos gestos que trascienden al deporte y tocan el corazón. Xabat Ibarloza, jugador de la Fundación Athletic, se convirtió en uno de los dos grandes protagonistas del emotivo homenaje que el Levante dedicó en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Antes del encuentro se ha vivido un momento muy especial entre Álvaro Alcacer, jugador del Levante UD EDI, y Xabat Ibarloza, invitado de honor a este encuentro.

Xabat ha llegado al estadio acompañando a la expedición rojiblanca y, una vez en el feudo levantinista, Álvaro ha ejercido de anfitrión guiándolo en un recorrido único por el Ciutat de Valencia. Han llevado el balón al césped y lo han colocado sobre la peana.

Luego han ejercido de capitanes de sus equipos en el sorteo de campos junto al equipo arbitral y los jugadores que portaban el brazalete, Lekue y Elgezabal.

La magia no terminó ahí. El 'capitán' rojiblanco ha sido reclamado por los jugadores del Athletic para que participe en el 'corro' en el que se dan ánimos antes del duelo en el centro del campo. Y cuando se ha retirado Ernesto Valverde le ha esperado en pie para saludarle junto a la banda. Un día que nunca olvidará.