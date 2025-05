Vuelven a atacar al Athletic en 'El Chiringuito': «¿Afición ejemplar? Si pitan el himno de España...»

A.M. Lunes, 26 de mayo 2025, 08:43 Comenta Compartir

La tertulia de anoche en 'El Chiringuito' estuvo más caliente de lo normal. Había terminado recientemente el partido del Athletic ante el Barça y, aunque no había nada en juego, en el club culé no sintió nada bien que los aficionados rojiblancos recibiesen al Barça con una sonora pitada durante el pasillo al campeón.

Masip, mano derecha de Laporta, fue el primero que lo hizo público en 'El Chiringuito'. «Estoy muy decepcionado con la afición de Bilbao», dijo sobre los pitos en el pasillo y por «no felicitar al presidente (Laporta)» por la Liga. Después fue el tema estrella de la tertulia nocturna del programa de Pedrerol y algún que otro tertuliano se quedó a gusto en sus críticas. Juanfe Sanz, que es un habitual en sus dardos al Athletic, señaló que «la afición no es ejemplar» y puso de ejemplo las ocasiones en las que se ha pitado el himno de España.

«Es una de las mejores aficiones de España animando a su club pero que hablen de afición ejemplar cuando les hemos visto una y otra vez pitando el himno de España... a mí me chirría», afirmaba contundentemente. Mientras lo decía sus compañeros de tertulia se llevaban las manos a la cabeza sorprendidos. Incluso los tertulianos más culés. «No, hombre, no...», se les escuchaba decir.

🇪🇸 "¿El ATHLETIC AFICIÓN EJEMPLAR?"



😡 "Si PITAN el HIMNO de ESPAÑA..."@JuanfeSanzPerez llega más caliente que nunca a #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/XONFaqDdwH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 25, 2025

También el periodista bilbaíno Edu Velasco trató de frenar a su compañero: «¿Estamos a rolex o a setas?». Pero Juanfe iba sin freno y continuó con su polémico discurso: «Que me digan que es la mejor afición defendiendo a los suyos, lo compro. Es más, me encantaría tener una afición que futbolísticamente me defienda como lo hace la suya. E ir a San Mamés tiene que ser una pasada.... pero cuando piten el himno de España no diremos que es una afición ejemplar... ¿qué hay detrás? Ya no vale ni Negreira, ni Nico Williams...»

El tertuliano se enzarzó con los pitos al himno y de ahí no salió. Hasta en el programa tuvieron que hacer la broma de poner por los altavoces un falso «arriba España» de Pedrerol para darle un toque de humor al debate y frenar el ímpetu de Sanz.