El vuelo que lleva al Athletic a Londres no ha podido despegar El club informa de que se desconoce la hora de salida

Juanma Mallo Viernes, 8 de agosto 2025, 19:50 | Actualizado 19:59h.

El Athletic se ha encontrado con un problema inesperado antes de viajar a Londres para disputar el último amistoso de la pretemporada frente al Arsenal. Según indica el club en X, la expedición se encuentra en Loiu. El avión iba a despegar a las seis, pero todavía no lo hecho cuando son las 19.50 horas en Bilbao. Según la web flightradar, especializada en vuelos, el chárter de los bilbaínos partirá a las 9.30 horas.

«Por razones ajenas, el vuelo que debería trasladar a la expedición del Athletic Club a Londres no ha podido despegar. Se desconoce la hora de salida», explica Ibaigane.

Los vizcaínos disputan ante el cuadro de Mikel Arteta el último duelo de la pretemporada. Todo un rival de Champions, como fue el PSV hace quince días y el Liverpool el pasado lunes. El partido, en el Emirates de Londres, está previsto para las 18 horas.