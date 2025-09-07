El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vivián en un entrenamiento con la selección esta semana. Agencias

Vivián, de nuevo descartado por De la Fuente para el partido ante Turquía

El central del Athletic no se vestirá de corto este domingo con La Roja por decisión técnica

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:20

Luis de la Fuente vuelve a descartar a Dani Vivián. El seleccionador ha decidido prescindir del central del Athletic para el duelo ante Turquía, decisión que ya tomó para el primer duelo ante Bulgaria, que se celebra este domingo en el estadio Büyükşehir Belediye de Konya a las 20.45 horas.

La Federación ha publicado a primera hora del domingo la lista oficial para el choque ante los turcos en el marco de la fase de clasificación del Mundial de 2026. Al defensa rojiblanco, se suma Jesús Rodríguez como el otro descarte del técnico riojano. Sí aparece en la convocatoria Nico Williams, imprescindible para De la Fuente, que disputó como titular más de 70 minutos en la contundente victoria (0-3) ante los búlgaros.

La ausencia de Vivián responde a una decisión técnica. El defensa ha completado sin problemas los entrenamientos junto al resto de internacionales. De esta manera, evita carga de minutos un futbolista clave para Valverde en una posición, la del centro de la defensa, mermada por la baja de Yeray por su caso de dopaje, la lesión de larga duración de Egiluz y la incertidumbre en torno al fichaje fallido de Laporte.

La titularidad en el eje de la zaga se la disputarán Le Normand, Cubarsí y Huijsen. Los turcos son el rival más duro en el grupo E, completado por Georgia. El primer clasificado consigue de forma directa su billete para la Copa del Mundo. Y el segundo clasificado se enfrentará en una repesca al resto de selecciones que han quedado subcampeonas de sus respectivos grupos.

Te puede interesar

