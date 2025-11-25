Una visita a Praga entre la niebla

Ya el partido contra el Newcastle, pese a las bellas reminiscencias que provocaba con el recuerdo de la eliminatoria de 1994, fue acogido con una ... cierta frialdad por parte de los aficionados rojiblancos. No creían mucho en las posibilidades de su equipo, que llegó a esa cita tras dos derrotas seguidas en la Liga ante el Getafe y la Real. Pues bien, tres semanas después, el choque de esta noche contra el Slavia de Praga deja todavía peores sensaciones. Y no por la calidad del rival, evidentemente inferior a las 'urracas' por mucho que sea líder de la Liga checa y que la pasada temporada, pese a perder, fuera mejor que el Athletic en San Mamés. Las sensaciones negativas las emite el propio equipo de Valverde, que no levanta cabeza y al que, a día de hoy, la Champions se le antoja ya más un incordio que una verdadera ilusión.

El sábado, tras el 4-0 en el Camp Nou, hubo una avalancha de comentarios de aficionados en las redes y en las ediciones digitales renegando del día en que, llenos de entusiasmo, decidieron contratar el viaje a Praga para disfrutar del Athletic en la bella capital checa. Es probable que, una vez allí, y pese al frío siberiano que se espera, casi todos se acaben contagiando del ambientillo athleticzale. Sólo unos pocos pesimista cambiarán sus planes para dedicarse a recorrer la ciudad bajo las nieblas del Moldova siguiendo las huellas de Kafka hasta terminar en el castillo con el ánimo de un agrimensor desesperado. Ahora bien, en todos ellos, animados y desanimados, anidará una misma duda desalentadora: la actitud de su equipo.

¿Cómo afrontarán los rojiblancos el partido? ¿Saldrán a por todas, conscientes de que todo lo que no sea una victoria ante un Slavia sin apenas opciones les dejarían prácticamente fuera de la Champions? ¿En vista de ello, decidirá Valverde salir con todos sus titulares o reservará unos cuantos pensando en el duelo del sábado contra el Levante? A saber. Hasta ahora, el técnico rojiblanco ha hecho rotaciones ante los rivales más duros –Arsenal, Borussia Dortmund y Newcastle– y jugó con los titulares ante el más débil, el Qarabag. El Slavia, que todavía no conoce la victoria en la Champions y con sólo dos puntos está casi fuera, pertenecería al mismo grupo que los azaríes. Aún así, teniendo en cuenta lo que se juega el equipo el sábado –todo lo que no sea ganar al vicecolista sería un grave fiasco antes de recibir al Real Madrid y el Atlético– sería raro que Valverde saliera esta noche con su plana mayor.

Sea como fuere, el Athletic tiene hoy una seria obligación en el Fortuna Arena de Praga. Su imagen está en entredicho en la máxima competición continental y no puede dejar que se deteriore más. Ya no se trata de clasificarse entre los 24 primeros y acceder a los dieciseisavos. Se trata de demostrar que la Champions no le queda tan grande que debe deshacerse rápido de ella para evitar males mayores. Aceptar esto sería como aceptar que el Athletic no puede soñar tan alto como soñó la pasada temporada y debe resignarse a batallas de menos rango en la Europa League o en la Conference.

Por otro lado, los rojiblancos también están obligados a encarar cada partido como una oportunidad para salir del lodazal en el que se han metido en estos tres meses tan decepcionantes. Han pasado de ser una roca a ser un equipo quebradizo que pierde con una facilidad sorprendente. En la Liga, de hecho, ya lleva las mismas derrotas –seis– que en toda la pasada temporada. Y en Europa ha perdido en cuatro jornadas las mismas veces –tres– que en trece el curso anterior. En esta situación de crisis, el Athletic necesita un buen partido como un niño con fiebre unas gotas de Dalsy. Necesita sentirse bien en el campo, ver fluir su juego en la buena dirección, disfrutar del equilibrio entre las líneas, recuperar sus buenas sensaciones... Si lo consigue en Praga será todo un acicate para los próximos partidos, sobre cuya exigencia no hace falta seguir insistiendo.

Respecto a las alineaciones, lo cierto es que sólo cabe especular. Y más si hacemos referencia al Athletic porque parece que Trpisovsky, un técnico valiente, apostará por un once de gala –o casi–, muy parecido al que utilizó, sin mucha suerte, ante el Arsenal en la jornada anterior. Que Valverde hará algunos cambios es seguro. Hay que dar por descontada, por ejemplo, la titularidad de Areso y Paredes, y quizás también la de Adama Boiro. En la medular, y teniendo en cuenta que Galarreta no podrá jugar el sábado por tarjetas, no sería extraño que esta vez descanse Jauregizar, que no descansa nunca, y Vesga o Rego entren en su lugar. En el frente de ataque Sancet es seguro esta noche porque tampoco estará en el Ciutat de València. Y es muy posible que Robert Navarro salga desde el principio en lugar de Nico Williams o Berenguer.