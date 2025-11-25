El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Laporte y Selton pelean por un balón en el entrenamiento de este lunes en Lezama, antes de viajar a Praga. EFE
Slavia-Athletic (hoy, 21 horas)

Una visita a Praga entre la niebla

Envuelto en todo tipo de dudas, el Athletic se juega contra el Slavia sus últimas opciones en la Champions

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

Ya el partido contra el Newcastle, pese a las bellas reminiscencias que provocaba con el recuerdo de la eliminatoria de 1994, fue acogido con una ... cierta frialdad por parte de los aficionados rojiblancos. No creían mucho en las posibilidades de su equipo, que llegó a esa cita tras dos derrotas seguidas en la Liga ante el Getafe y la Real. Pues bien, tres semanas después, el choque de esta noche contra el Slavia de Praga deja todavía peores sensaciones. Y no por la calidad del rival, evidentemente inferior a las 'urracas' por mucho que sea líder de la Liga checa y que la pasada temporada, pese a perder, fuera mejor que el Athletic en San Mamés. Las sensaciones negativas las emite el propio equipo de Valverde, que no levanta cabeza y al que, a día de hoy, la Champions se le antoja ya más un incordio que una verdadera ilusión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  4. 4

    Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»
  5. 5

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  8. 8

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  9. 9 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con la IV Bizkaiko Tortilla Kopa
  10. 10

    El genio vizcaíno de la IA: «Una sola fotografía manipulada puede destrozar una vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una visita a Praga entre la niebla

Una visita a Praga entre la niebla