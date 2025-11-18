El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yeray y Berchiche se lamentan del segundo gol de Lewandovski la pasada temporada. Fue el tanto de una nueva victoria culé. El Correo

Una visita convertida en un suplicio

Desde el famoso 2-3 en 1994, el Athletic acumula en el Camp Nou 29 derrotas, 4 empates y un triunfo, el de 2001, también con Jupp Heynckes

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

Como las visitas del Athletic al campo del Barça se han convertido en un suplicio, antes de cada una de ellas se hace obligado ponernos ... en antecedentes. Es un ejercicio tan desagradable como arreglar un pozo séptico, pero resulta necesario para que nadie, ni el voluntarista más saltarín, se lleve a engaño. Los rojiblancos llevan sin ganar allí desde el 24 de noviembre de 2001. En realidad, esta es la única victoria del Athletic en Can Barça desde la que logró en 1994, aquel famoso 2-3 con Jupp Heynckes en el banquillo y goles de Valverde, Ziganda y Guerrero. En fin, que los leones llevan treinta años viajando al territorio culé como si fueran al matadero. No hay otra forma de calificar un campo en el que las 35 últimas visitas –30 de Liga, 4 de Copa y una de Supercopa– se han saldado con 29 derrotas, 4 empates y una sola victoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  2. 2 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  3. 3

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  4. 4

    El asesino de Buesa y su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  6. 6

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  7. 7

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  8. 8 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  9. 9

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  10. 10 El Leganés ficha al máximo goleador del Romo juvenil sin respetar su convenio con el Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una visita convertida en un suplicio

Una visita convertida en un suplicio