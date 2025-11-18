Una visita convertida en un suplicio

Como las visitas del Athletic al campo del Barça se han convertido en un suplicio, antes de cada una de ellas se hace obligado ponernos ... en antecedentes. Es un ejercicio tan desagradable como arreglar un pozo séptico, pero resulta necesario para que nadie, ni el voluntarista más saltarín, se lleve a engaño. Los rojiblancos llevan sin ganar allí desde el 24 de noviembre de 2001. En realidad, esta es la única victoria del Athletic en Can Barça desde la que logró en 1994, aquel famoso 2-3 con Jupp Heynckes en el banquillo y goles de Valverde, Ziganda y Guerrero. En fin, que los leones llevan treinta años viajando al territorio culé como si fueran al matadero. No hay otra forma de calificar un campo en el que las 35 últimas visitas –30 de Liga, 4 de Copa y una de Supercopa– se han saldado con 29 derrotas, 4 empates y una sola victoria.

Como es lógico, de unas estadísticas tan apabullantes nacen otras interesantes; al menos, curiosas. Una de ellas sería la que nos informa de que doce jugadores de la actual plantilla del Athletic –Padilla, Adama, Egiluz, Jauregizar, Unai Gómez, Rego, Ibon Sánchez, Selton Sued, Nico Williams, Nico Serrano, Robert Navarro y Asier Hierro– no habían nacido cuando el Athletic se impuso por 1-2 en 2001 con goles de Urzaiz y Ezquerro. A lo cual se podría añadir que otros siete pupilos de Valverde, que por cierto nunca ha ganado como entrenador en casa del Barça un partido de Liga, eran por ese tiempo unos bebés: Vivián, Areso e Izeta tenían dos años, Sancet y Paredes uno, y Prados y Maroan, apenas nueve meses.

Si por otro lado tenemos en cuenta las edades del resto de los jugadores del plantel rojiblanco –Unai Simón, Lekue, Yeray, Berchiche, Laporte, Ruiz de Galarreta, Vesga, Berenguer, Guruzeta e Iñaki Williams– podemos concluir que sólo Berchiche, al que le pilló con once años, y Lekue, Galarreta, Iñaki Williams o Vesga, que tenían siete u ocho años y tendrían que ser muy memoriosos– podrán recordar la última vez que el Athletic escaló el muro blaugrana. Y nos falta por citar a Gorosabel. Tenía cinco años y seguro que no recuerda nada de aquel partido. Ahora bien, el de Mondragón puede presumir de ser el único jugador de la plantilla que ha ganado en el Camp Nou. Lo hizo con la Real Sociedad en mayo de 2023, saliendo del banquillo en el minuto 57.

Después del 7-0

Estadísticas aparte, hay algo importante que decir a propósito de la victoria en 2001, que tuvo mucho que ver con la anterior de 1994. En ambas el entrenador del Athletic era Jupp Heynckes y bien que se notó en la calidad del juego y en la personalidad arrolladora de los rojiblancos. Salieron a por los partidos con una determinación feroz que llevaba años sin verse y que, desgraciadamente, sólo se ha visto desde entonces con cuentagotas. La victoria de 2001 llegó un año después de que el Barça le endosara un terrorífico 7-0 al equipo de Txetxu Rojo. La visita al Camp Nou, en fin, no auguraba nada bueno. A Heynckes, además, le faltaban varios titulares y tuvo que improvisar una defensa con Javi González y Yeste en los carriles y Lacruz y Óscar Vales como centrales.

Pues bien, para explicar lo que sucedió aquel 24 de noviembre de 2001 en el Camp Nou basta con recordar el primer párrafo de la crónica de este periódico. Decía así: «Esta es la crónica de un gran desquite después de siete años de afrentas, disgustos y humillaciones en el Camp Nou. Es también la confirmación por escrito de que ya se puede dar por enterrado al Athletic de las dos últimas temporadas, al equipo lúgubre que hace diez meses perdió por 7-0 donde ayer, en una noche inolvidable, ganó al Barça con un hombre menos en una demostración de personalidad y ambición sin precedentes cercanos en este club. Los rojiblancos merecieron el alegrón que se llevaron. Lo mereció Heynckes, que dio un baño táctico a Rexach, y desde luego los jugadores, cuya actitud, descaro y presencia de ánimo después que Rivaldo empatara y el árbitro les dejara con diez sólo cabe aplaudir».

De cara al partido del sábado, que será el primero que se disputa en el remodelado Spotify Camp Nou, aunque sea con menos de la mitad de su futuro aforo, la tropa de Valverde puede mirarse en el espejo de aquel triunfo. En primer lugar, por la ambición que mostró el equipo. Y en segundo, por la voluntad férrea de cada jugador para dar lo mejor de sí mismo. Esa defensa novedosa y en apariencia débil, por ejemplo, funcionó muy bien, y el trivote de medios centros compuesto por Felipe, Alkiza y Orbaiz, todavía mejor. Aquel equipo no se descompuso ni cuando, poco después de que Rivaldo empatara a uno en el minuto 58 –el Athletic se había adelantado con un gol de Urzaiz en el 14–, el árbitro González Vázquez sacó la segunda amarilla a Lacruz por una leve protesta como las que se ven doscientas en un partido. De hecho, los rojiblancos apretaron los dientes y acabaron marcando el 1-2 en el minuto 80 por mediación de Ezquerro. Sólo así se puede ganar en el campo del Barça.