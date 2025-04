«En Villarreal nos jugamos la posibilidad de mantener la situación de privilegio que tenemos»

El Athletic está un puñado de horas de disputar un partido que podría expedirle de forma virtual el salvoconducto hacia la próxima edición de la ... Champions. Para ello necesita hundir este domingo al 'submarino amarillo' en el Estadio de la Cerámica (21 horas), donde no se le da del todo bien el Villarreal. Solo cuatro victorias contabilizan los rojiblancos en el feudo del conjunto castellonense -el resto del balance se resume en ocho empates y 12 derrotas-, que ahora mismo está a seis puntos y un encuentro menos. De ahí que la importancia del choque sea máxima y así lo entiende Ernesto Valverde, quien de todas formas prefiera rebajar unos grados la presión pero admite que un buen resultado dispararía al equipo. «Nos jugamos la posibilidad de mantener la situación de privilegio que tenemos, que ellos se nos acerques», ha manifestado este sábado en Lezama, justo antes del último entrenamiento de cara al choque frente a los muchachos de Marcelino García Toral. «Sabemos lo que significan estos tres puntos. Hay poca distancia entre nosotros. No hay dudas», remarcó el técnico de los bilbaínos, con la única duda del lesionado Iñigo Ruiz de Galarreta.

«Entramos en una semana con tres partidos y todos son importantes», subrayó Txingurri en referencia al Villarreal, Rangers y Rayo Vallecano. En el caso de una resolución satisfactoria, los dos primeros podrían asfaltar el camino hacia la cuarta plaza y unas semifinales europeas, ronda que no visita el Athletic desde hace más de una década. «Tenemos compromisos ilusionantes y queremos ir con todo, pero el del Villarreal manda porque no estamos jugando ser cuartos. Ellos están haciendo una temporada buenísma, increíble», alabó al 'submarino', cuyo comportamiento en casa es más irregular que cuando compite a domicilio. De hecho, ha dejado escapar 19 de los 39 puntos disputados en la Cerámica (48,7%). Pese a ello, el entrenador del Athletic ve de maravilla a los amarillos. «Es porque a la contra se manejan bien -en referencia a su rendimiento a domicilio-. Les he visto jugar en casa y aprietan, van arriba, hacen ocasiones. Se les han escapado choques rozando el larguero».

En Villarreal se ha puesto la etiqueta de 'final' al partido de este domingo, algo que entiende Valverde. «Muchas veces calificamos de final el encuentro para darle importancia porque luego esos tres puntos no vuelven. Si cometes errores tienes poco margen de recuperar por la altura de la temporada en la que estamos, y si ganas das partidos importantes. Lo que queremos son los tres puntos porque nos darían muchísimo, un empuje en todos los sentidos para lo que nos queda de campaña y de cara al jueves», indicó sobre el choque de ida de los cuartos de final de la Europa League contra el Rangers en Glasgow. Txingurri comentó que las opciones de victoria pasan por «impedir que el Villarreal tenga su mejor versión» y descifrar su entramado defensivo, un 4-4-2 que calificó de «perfecto» e invitó a ver para entender «cómo se hace».

Silencio sobre la renovación

El preparador de los rojiblancos avanzó que Dani Vivián está en perfecto estado de revista, al igual que Sancet, pero dejó en el aire la reapareción de Ruiz de Galarreta. En cuanto a los castellonenses, Marcelino tiene la baja de Nicolás Pépé y los concursos de Raúl Albiol y Ayoze Pérez están entre los signos de interrogación. Cuando se le preguntó por este último, una piza fundamental del 'submarino', Valverde constató su importancia pero al mismo tiempo subrayó la profundidad del banquillo rival. «Hay una cola de espera», dijo en alusión a los recursos que maneja el técnico asturiano a la hora de resolver las ausencias. Dejó entrever que tal vez podría retocar los onces en una semana de «tres partidos», pero siempre con la premisa de garantizar su solvencia.

Valverde validó la continuidad de Yuri hasta 2026 -«es un gran valor para nosotros y me imaginaba que iba a seguir»- y una vez más evitó pronunciarse sobre la suya. El otro día Yeray le calificó como el «mejor entrenador del Athletic» y deseó su renovación, pero Txingurri no quiso ahondar en este asunto. «Ya veremos qué ocurre», despejó. Por último, y con motivo del aniversario de la Copa ganada en Sevilla que se cumple este domingo, el entrenador rojiblanco reconoció que aquel 6 de abril de 2024 está grabado a fuego en su memoria y la del vestuario. «Nos acordamos de ella cada día porque ahí estan las fotos que vemos siempre que salimos a entrenar. Fue uno de los mejores momentos de nuestras vidas. Nos sirve de estímulo para poder seguir haciendo cosas por este club. Claro que lo tenemos en cuenta, pero de cara al partido con el Villarreal», concluyó.