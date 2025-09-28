La falta de gol amarga la vida al Athletic

Era un partido de grueso calibre y, por tanto, una buena oportunidad para que el Athletic se quitara de encima de un plumazo, con una ... exhibición de personalidad, el sobrepeso que estaba comenzando a cargar después de tres derrotas y un triste empate. Esa era la gran ilusión ayer noche en La Cerámica y lo cierto es que los rojiblancos lo dieron todo por hacerla realidad, sobre todo en una primera parte magnífica. Su falta de gol, sin embargo, volvió a condenarles, esta vez de una forma tan sangrante que dejó los ánimos de la familia athleticzale por los suelos. Al Villarreal, que llegó al descanso grogui, le bastó con un gol de Moleiro en el minuto 76 para llevarse los tres puntos. Así de sencillo.

Villarreal Luiz Júnior; Mouriño, Marín, Veiga, Cardona; Ilyas Akhomach (Buchanan, m.46), Thomas (Parejo, m.72), Pape Gueye, Solomon (Moleiro, m.72); Pépé (Pedraza, m. 90) y Mikautadze (Oluwaseyi, m.72). 1 - 0 Athletic Unai Simón; Lekue, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta (Vesga, m.68 (Rego, m.75)), Jauregizar; Iñaki Williams (Maroan, m.75), Sancet, Unai Gómez (Robert Navarro, m.57); y Guruzeta (Areso, m.68). Goles: 1-0, m.77: Moleiro.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Colegio riojano). Amonestó a los locales Buchanan y Parejo.

Incidencias: 19.908 espectadores en La Cerámica.

La realidad es que al Athletic se le gana hoy en día, al menos en este septiembre nefasto, marcándole un único gol. No hace falta más. Porque él no es capaz de hacer ninguno. No lo ha hecho en cuatro de sus últimos cinco partidos. Y en el que marcó, ante Girona, fue sólo uno. Muy bonito, pero sólo uno. La causa del problema está más que localizada. La falta de eficacia es abrumadora, producto de remates defectuosos -Sancet en el minuto 17 y Guruzeta en el 27 tuvieron dos ocasiones clarísimas- y de un sinfín de malas decisiones en el área rival o de centros horribles. Lo de Iñaki Williams, al que Valverde le mantuvo hasta el minuto 75 de forma difícil de explicar, fue ayer un verdadero suplicio. Sólo puso un centro bueno -a Sancet en el minuto 59- y el resto, más de una docena, fueron una pifia, directos al rival que tenía enfrente.

Hasta la mala suerte se está cebando con los rojiblancos, que tuvieron el 1-1 en el minuto 83 en un derechazo sensacional de Rego a la escuadra. El chaval había salido al campo de improviso, ya que Vesga se lesionó cuando sólo llevaba seis minutos en el campo, y dejó ese detallazo. Eso sí, también dejó otro preocupante poco después, una chirriante falta de reacción -por su lentitud y despiste- que provocó una pérdida en un quite que debió ser suyo. Y más teniendo en cuenta que faltaba poco tiempo y que su equipo atacaba con eso que se llama una alineación de circunstancias. (De circunstancias desafortunadas, adversas y casi disparatas, se entiende). Con decir que acabó con Lekue y Robert Navarro en las bandas y Maroan de delantero centro está dicho todo. Es posible -y deseable, desde luego- que no vuelva repetirse nunca más.

Si la derrota en La Cerámica escoció especialmente fue porque pocas veces un equipo ha dejado tan claras sus buenas intenciones desde el pitido inicial como lo hizo ayer el Athletic. En cuanto Miguel Sesma hizo sonar su silbato, los rojiblancos apretaron los dientes y achucharon al Villarreal hasta meterlo en su área durante un minuto y medio. De reloj. A lo que hicieron se le llama lanzarse a degüello. Los pupilos de Marcelino se sintieron casi ofendidos por esa sensación tan temprana de avasallamiento y reaccionaron como se espera de un equipo de su calidad: hilando con maestría en apenas cuatro minutos tres contragolpes muy peligrosos, el primero mal finalizado por Akhomach, el segundo desbaratado por un Vivián providencial y el tercero, por partido doble, detenido por Unai Simón primero y el poste después tras un tirazo de Pepé.

Esta breve demostración de poderío ofensivo podía resultar intimidante. Lo hubiera sido para la mayoría de los equipos. El Athletic, sin embargo, estuvo muy lejos de arrugarse. Hubo en su actitud valiente y decidida una especie de reivindicación colectiva mezclada con un emocionante afán de redención y de resarcimiento por los últimas malos resultados. Los leones, en fin, se habían conjurado para acabar con su mala inercia y volvieron a lo suyo: a presionar como cosacos. El Submarino amarillo se agitó también y llevó el partido a un toma y daca emocionante con llegadas peligrosas a ambas porterías. Las más claras las tuvo el equipo de Valverde. Cuando Rafa Marín se cruzó ante un misil de Unai Gómez y Sancet falló en una jugada en la que hubo hasta cuatro remates seguidos a la portería de Luiz Junior, más de uno torció el gesto. Y ya cuando Guruzeta chutó al muñeco con todo a su favor, hubo que temerse lo peor. Es decir, que la maldición de cara a puerta iba a seguir.

Y así fue ciertamente. Fue doloroso ver cómo la gran personalidad del equipo de Valverde, su nivel para presionar de forma furibunda y sostenida -Vivián la representó mejor que ningún otro-, meter a la tropa de Marcelino en la madriguera y no dejarla salir, se quedaban en nada. En el minuto 37, se conoció un dato muy revelador: 5 remates del Villarreal por 11 del Athletic, que martilleó incluso con Lekue. El segundo capitán jugaba sus primeros minutos de la temporada -ni Areso ni Gorosabel están convenciendo- y se pegó una paliza sobresaliente. De hecho, acabó de extremo derecha y ya medio cojo en los minutos finales.

Por supuesto, el desperdicio del Athletic obligó a pensar lo peor de cara a la reanudación: que cambiaran las tornas y repitiera en cierta forma lo ocurrido en Valencia. Y así fue. Los de Marcelino mejoraron jugando más en largo y buscando las espaldas a la defensa rojiblanca. El esfuerzo, además, hizo mella en los leones y los cambios no aportaron gran cosa. Bueno, sí: una incómoda sensación de extrañeza. Por ejemplo, cuando en el minuto 67 Areso fue el recambio de Guruzeta. Aquello empezaba a pintar mal y el gol de Moleiro, poco después de saltar al campo, tampoco extrañó nadie. Y no porque lo mereciera su equipo sino porque parecía estar escrito.