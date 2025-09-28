El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Villarreal 1-0 Athletic

La falta de gol amarga la vida al Athletic

Los rojiblancos, que firmaron una gran primera parte en la que avasallaron al Villarreal, vuelven a pagar muy cara su falta de acierto y caen con un gol de Moleiro en el minuto 76

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:15

Era un partido de grueso calibre y, por tanto, una buena oportunidad para que el Athletic se quitara de encima de un plumazo, con una ... exhibición de personalidad, el sobrepeso que estaba comenzando a cargar después de tres derrotas y un triste empate. Esa era la gran ilusión ayer noche en La Cerámica y lo cierto es que los rojiblancos lo dieron todo por hacerla realidad, sobre todo en una primera parte magnífica. Su falta de gol, sin embargo, volvió a condenarles, esta vez de una forma tan sangrante que dejó los ánimos de la familia athleticzale por los suelos. Al Villarreal, que llegó al descanso grogui, le bastó con un gol de Moleiro en el minuto 76 para llevarse los tres puntos. Así de sencillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

