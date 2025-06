Villalibre se incorpora al mural de los hermanos Williams en Barakaldo

Marina León Domingo, 29 de junio 2025, 19:40 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

Asier Villalibre (Gernika, 1997) se suma al mural de los hermanos Williams en Barakaldo. Al vizcaíno Carlos López le ha tocado restaurar su obra en dos ocasiones debido a las pintadas contra Nico Williams. El viernes, la imagen del extremo rojiblanco apareció tachada y con un ofensivo mensaje: «Rata de mierda». A primera hora de la mañana Carlos se puso manos a la obra y sobre las doce del mediodía, ya estaba limpio de nuevo.

Este domingo, Carlos, de 53 años y licenciado en Bellas Artes, ha cogido su material y se ha acercado de nuevo al mural, pero en esta ocasión por un motivo diferente: dibujar a Villalibre junto a los hermanos, Muniain y De Marcos. «Estoy intentando homenajear a los protagonistas que nos dieron la Copa y nos permitieron disfrutar otra vez de la gabarra», explica el autor. «Hoy he agregado a Asier Villalibre, con su trompeta detrás. Quiero representar la unión de la plantilla con la afición, con esos jugadores celebrando con la elektrotxaranga del Búfalo en Jardines Albia. Únicos en el mundo», añade. El delantero del Alavés ya tiene su hueco en el mural de Barakaldo.

Carlos ha hecho frente a una jornada de calor sofocante, pero no ha estado solo. «Pintando se te acercan muchos athletictzales, y te das cuenta de lo diverso y grande que es el Athletic y toda la buena energía que genera», dice y les da las gracias a Ugatz y a Unax, dos niños de Lutxana «que me acompañaron toda una tarde y me trajeron agua fría». Endika, de Sestao, «ha venido con su perra a traer jamón, anchoas y un refresco», cuenta y asegura que el mural no está completo. «Seguiré pintando».

Ampliar

La madrugada del pasado domingo se produjo el primer ataque a la imagen de Nico, cuando un encapuchado borró su rostro y escribió un contundente mensaje: «Joan edo geratu, errespetua galdu duzu. (Vete o quédate. Has perdido el respeto)». Una semana después volvieron a tirar por tierra los esfuerzos del el autor, quien expresó a EL CORREO que le ha costado diez horas de trabajo bajo el sol y cerca de 900 euros de gastos en material recuperar la esencia de la obra.

Estos destrozos se produjeron después de que trascendiese que el pequeño de los Williams ha cerrado un acuerdo con el Barça por seis temporadas a cambio de 7-8 millones euros anuales netos. Una operación que ha provocado un choque frontal entre ambos clubes. Por este hecho emitió un comunicado el domingo por la tarde en el que avisaba de que faltar el respeto a Nico «es faltar al respeto al Athletic». Ibaigane, que costeó los trabajos de restauración del mural, defendía también en la nota que el extremo es «uno de los nuestros» y que quienes borraron su rostro en el mural de Barakaldo «no nos representan». «Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara», afeaba poco antes su hermano Iñaki en sus redes sociales.