¿Dónde vieron juntos el partido de Old Trafford las cuatro figuras que faltaron?: «Hasta el minuto 70 ni nos sentamos»

El Athletic jugó en Old Trafford sin cuatro de sus figuras: los hermanos Williams, Vivián y Sancet. Son sus cuatro jugadores con más internacionalidades. Los ... tres primeros estaban lesionados. El cuarto, sancionado por su expulsión en el choque de ida en San Mamés.

Los jugadores alardean de que son mucho más que un equipo, que son una cuadrilla. Y Dani Vivián ha revelado en San Mamés que así es cuando ha hablado del partido de Old Trafford. Ernesto Valverde no llevó a los ausentes para hacer piña porque entendía que era mejor que trabajaran en Bilbao.

El mismo día del partido despegaba de Loiu un vuelo a Manchester. Muchos creyeron que iban las figuras ausentes, pero nada de eso. De haber viajado, lo habrían hecho con el equipo, no por su cuenta.

«Los cuatro que nos quedamos aquí lo vimos juntos y hasta el minuto 70 ni nos sentamos», dijo el central, en referencia a que en esos momentos llegó el empate del United que echó por tierra las opciones de la remontada. «Teníamos una ilusión tremenda. Fue un orgullo ver cómo compitieron. Hasta los chicos que fueron del Bilbao Athletic mostraron ese carácter, pero este equipo lleva trabajando bien desde hace varios años», añadió. «Lo vimos en casa de Iñaki. Ojalá lo hubiéramos visto en el campo del Manchester», zanjó.

Quejas otra vez por el arbitraje

Volviendo al partido de este domingo contra el alavés, Vivián pidió penalti con 0-0 por agarrón de Guevara en un córner. «No he vuelto a ver la jugada. No sé si es penalti, la verdad. He sentido el agarrón y eso es lo que me dificulta un remate franco. Últimamente, hay decisiones injustas sobre mí», dijo.

Luego se refirió a la jugada que le costó el penalti del 0-2 ante el United en San Mamés y su expulsión. «Tengo claro la fuerza que le hago, que ni le tiro de la camiseta. El delantero se lanza haciendo como que puede llegar a ese balón. Es un palo muy duro porque te vas de forma injusta del campo», protestó.

Y prosiguió: «Una vez que pita penalti, el reglamento dice que es roja. Pero no creo que el reglamento tenga que ser ese. No puede ser la misma sanción una patada por detrás a un jugador al que puedas lesionar que por un agarrón».