Andoni Ayarza posa con su novela en el Azkuna Zentroa. Luis Ángel Gómez

La vida de Rafael Escudero, el delantero del Athletic que se negó a cobrar un sueldo

El exrojiblanco Andoni Ayarza novela la vida del último romántico por forma de entender el fútbol

Juan Pablo Martín

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

on el paso de los años, la historia de Rafael Escudero (Bilbao, 1919) cada vez resultará más difícil de contar y aún de comprender y, ... sin embargo, es de esas que en ningún caso deberían caer en el olvido». El propio Athletic inicia así el perfil del que fuera su jugador la temporada 1943-44, en la que disputó 23 partidos oficiales, todos como titular, y marcó 14 goles. El exrojiblanco Andoni Ayarza (Madrid, 1965) ha cogido el testigo y ha alumbrado tras un año de trabajo 'El Gran Capitán. El último Quijote del fútbol español' –Editorial Circulo Rojo–, en el que novela la vida de un jugador íntegro para el que el fútbol era «una celebración de valores: el orgullo de pertenecer a un equipo, el esfuerzo compartido en cada entrenamiento, la generosidad del que corre por el compañero lesionado, el altruismo del que no espera ninguna recompensa material...».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

