Una victoria en las últimas cuatro jornadas y con la mente en la Roma

Robert Basic Domingo, 9 de marzo 2025, 22:29

El Athletic no pudo pasar del empate ante el Mallorca en San Mamés, donde a pesar del resbalón se mantiene firme y con una sola derrota en lo que va de temporada. Es el tercer mejor equipo como local (29), solo superado por Real Madrid (34) y Atlético (34), aunque el Barcelona (27) tiene dos partidos menos. La solidez de los rojiblancos como anfitriones está a prueba de balas, pero conviene señalar que apenas han ganado una de las últimas cuatro jornadas ligueras. Fue contra el Valladolid, en aquel 7-1, mientras que igualaron ante el Espanyol y los baleares y perdieron frente a los 'colchoneros'. Era una buena oportunidad de poner más tierra de por medio con el Villarreal en la lucha por la cuarta plaza porque el 'submarino' había caído ante el Alavés. Aún así, el resultado permite a los de Valverde poner un más cinco respecto a los castellonenses que, eso sí, cuentan con un choque menos.

No hay ninguna duda de que el encuentro del Mallorca estaba condicionado por el duelo europeo de vuelta frente a la Roma. Se vio en la alineación inicial –sin De Marcos, Yuri, Iñaki Williams...– y también en las declaraciones de Nico, quien justificó así la suplencia de su hermano. «Es una gacela y también tiene que descansar. Le viene de perlas para el partido del jueves, muy importante para nosotros. Vamos a ir con todo», prometió el extremo, quien está convencido de que el Athletic remontará y se meterá en los cuartos de final de la Europa League. «El equipo está como un tiro», sentenció.

Estreno de Nico «Es mi primer gol de cabeza, dudo que vengan más»

Nico Williams apareció justo a tiempo para transformar en oro puro un magnífico centro de Andoni Gorosabel e igualar el tanto de Raíllo. «Es mi primer gol de cabeza en Primera División, dudo que vengan más», dijo divertido ante los micrófonos de 'Dazn'. «Lo he intentado, he cerrado los ojos y ha ido para dentro. Ha sido un alivio», recreó la acción del empate. El navarro había firmado antes varias jugadas individuales de puro desequilibrio pero no terminó de rematarlas. Acertó poco después de que se adelantara el Mallorca y rubricó así su cuarta diana en esta Liga, además de llevar cinco asistencias. Ha visto puerta ante Las Palmas, Valladolid (2) y los bermellones.

Buen nivel Gorosabel cuaja una de sus mejores actuaciones en Bilbao

Gorosabel fue de la partida porque Valverde decidió dar descanso a De Marcos con vistas al choque ante la Roma. El guipuzcoano respondió con garantías y cuajó una de sus mejores actuaciones desde que está en el Athletic. Estuvo firme atrás, no paró de incorporarse al ataque y en el último suspiro evitó lo que podía haber sido el segundo tanto del Mallorca y la derrota de su equipo. En una de sus numerosas incursiones ofensivas recibió un pase de Iñaki Williams y puso un centro envuelto en papel de regalo. Lo abrió Nico en el segundo palo y marcó de cabeza. El defensa disputó los 90 minutos, en los que ganó cinco de los siete duelos librados, recibió dos faltas y registró una efectividad en el pase del 84%.

Minutos para Unai Nuñez Las bajas europeas de Vivián y Yeray activan al portugalujo

Quien más quien menos esperaba ver a Unai Nuñez vestido de titular debido a las exigencias del guion grapado en la hoja del jueves. ¿Por qué? Porque ni Dani Vivián, lesionado, ni Yeray Álvarez, sancionado, estarán ante la Roma. Por eso sorprendió verle de inicio en el banquillo, con Paredes y Yeray en el centro de la defensa, pero Valverde le activó en la segunda parte y eso invita a pensar en que formará de inicio contra los italianos. Salió en el minuto 57 por Paredes y no se complicó la vida. Se cuidó de no cometer errores y no arriesgo lo más mínimo, consciente de que está ante una gran oportunidad. Hasta hoy, Txingurri solo le había dado tres partidos de Liga, dos de Europa y uno de Copa. Su papel está siendo por tanto residual, aunque al menos frente al Mallorca pudo sentir un poco de ritmo competitivo e ir entrando en calor de cara a un choque vital.

Un hueso duro de roer Solo un triunfo en losúltimos ocho dueloscontra el Mallorca

Nada más acabar el partido, Valverde habló de la igualdad existente entre el Athletic y el Mallorca en los últimos años. Razón no le falta porque el balance de los últimos ocho encuentros entre los rojiblancos y los bermellones es de seis empates y una victoria para cada uno de los equipos. Los leones golearon en la pasada temporada (4-0), mientras que los baleares se impusieron en la 2021-2022 (3-2). Todo lo demás ha terminado en tablas, la final de la Copa incluida y resuelta en la tanda de penaltis a favor de los vizcaínos. En estos más de tres años, el Athletic ha marcado nueve goles por los seis de los ahora entrenados por Jagoba Arrasate. Esta vez tampoco hubo vencedor después del 0-0 registrado en la primera vuelta.