Nico Williams y Gorosabel se protegen del frío en el entrenamiento de la mañana de ayer en las instalaciones en Lezama. Luis Ángel Gómez

El viaje de Nico a territorio enemigo

Al pequeño de los Williams le espera el sábado en el Camp Nou un ambiente hostil de esos que examinan el carácter de un futbolista

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

Antes que nada, una aclaración previa. El ambiente hostil que puedan sentir el Athletic en general y Nico Williams en particular el próximo sábado en ... el Spotify Camp Nou (16.15 horas) será el de unos juegos florales comparado con los que se vivieron en el coliseo blaugrana en los años ochenta. La rivalidad con el Barcelona alcanzó en aquella década su máximo apogeo. La lesión de Goikoetxea a Maradona el 24 de septiembre de 1983, a la que apenas dos horas después siguió el apedreamiento del autobús del Athletic cuando se dirigía a su hotel, y la tremenda pelea en la final de Copa el 5 de mayo de 1984 fueron los hitos de una crisis entre clubes que se trasladó con especial virulencia a las gradas del Camp Nou el 14 de abril de 1985.

