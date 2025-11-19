El viaje de Nico a territorio enemigo

Antes que nada, una aclaración previa. El ambiente hostil que puedan sentir el Athletic en general y Nico Williams en particular el próximo sábado en ... el Spotify Camp Nou (16.15 horas) será el de unos juegos florales comparado con los que se vivieron en el coliseo blaugrana en los años ochenta. La rivalidad con el Barcelona alcanzó en aquella década su máximo apogeo. La lesión de Goikoetxea a Maradona el 24 de septiembre de 1983, a la que apenas dos horas después siguió el apedreamiento del autobús del Athletic cuando se dirigía a su hotel, y la tremenda pelea en la final de Copa el 5 de mayo de 1984 fueron los hitos de una crisis entre clubes que se trasladó con especial virulencia a las gradas del Camp Nou el 14 de abril de 1985.

Fue un día conflictivo. El Barça de Venables ya era campeón, pero daba lo mismo. La visita del Athletic, que Clemente y Schuster calentaron además entre semana, estaba señalada en rojo en el calendario culé. Los boixos nois, que por entonces comenzaban a escribir su lamentable historia, se prepararon a conciencia para dejarse ver. Y pasó lo que pasó. Los insultos a los rojiblancos fueron constantes; el lanzamiento masivo de objetos contundentes al terreno de juego obligó a izar tres grandes redes detrás de la portería de Zubizarreta; Elguezabal necesitó asistencia médica tras recibir un impacto en la cabeza, y varios seguidores bilbaínos fueron agredidos en las gradas. Incluso el periodista Carlos Bacigalupe, enviado especial de Radio Bilbao, fue golpeado a la salida del estadio. «El Nou Camp fue un infierno para el Athletic», resumió Paco Crespo en las páginas de este periódico.

A peor Nico ya fue mal recibido el año pasado, pero su segundo no al Barça ha aumentado la inquina

Por fortuna, nada parecido es posible ya en el fútbol, al menos en el español. Si en algo ha mejorado este deporte en los últimos años es en que, con irritantes excepciones, se ha hecho «más civilizado», por citar la expresión que utilizó Marcelo Bielsa para referirse al ambiente de los derbis vascos en comparación con los argentinos, especialmente el Newells-Rosario Central. A Nico Williams, por tanto, lo que le espera este sábado en el remodelado estadio blaugrana, que todavía no alcanzará ni la mitad de su aforo, será un recibimiento hostil similar al que ya le tocó vivir la pasada temporada.

Como se recordará, el público de Montjuic se dedicó a silbarle cuando tocaba el balón. Los pitidos no fueron unánimes y perdieron intensidad a medida que avanzaba el duelo. Eso sí, se recrudecieron cuando el internacional rojiblanco creó una ocasión de gol en el minuto veinte. Ahora bien, como no creó ninguna más y no estuvo a su nivel, lo cierto es que la 'gent' blaugrana se fue olvidando de él, que al acabar el choque departió amigablemente con sus colegas culés, empezando por su íntimo Lamine Yamal.

El pasado El ambiente en el estadio, en cualquier caso, nada tendrá que ver con el que se vivió en los ochenta

La lógica indica que el sábado se repetirá algo parecido pero con los decibelios más altos. Al fin y al cabo, Nico se ha convertido en persona non grata de los barcelonistas. Y es que el de este verano no sólo ha sido el segundo no a su club sino que ha sido más inesperado y sorpresivo que el de 2024, ya que esta vez la operación del fichaje parecía hecha. Y, claro, la directiva culé quedó retratada y a Laporta y Deco, en vista de su papelón, no les quedó otro remedio que disparar contra el jugador y su representante y, de paso, intensificar el fuego cruzado que viene manteniendo con la directiva del Athletic desde el año pasado.

Todo un reto

El pequeño de los Williams entrenó ayer con normalidad y se supone que estará en el once inicial de Valverde. Decimos que se supone porque, en vista del problema de pubis que arrastra y de que el martes el Athletic disputa en Praga un partido decisivo para seguir vivo en la Champions, tampoco puede descartarse que le dé descanso, lo cual le libraría también de la inquina de la grada. Lo más probable, en cualquier caso, es que Valverde vaya con todo al Camp Nou, incluido también Oihan Sancet, que ya está recuperado. Y es que no tendría demasiado sentido –en realidad, sería bastante incongruente– que el técnico rojiblanco reserve de repente a los titulares para la Champions cuando hasta ahora los ha estado reservando para la Liga.

4 partidos ha disputado el pequeño de los Williams en el campo del Barça

A Nico Williams, por tanto, se le plantea uno de esos retos intrépidos que muchos grandes futbolistas suelen disfrutar porque prefieren mil veces recibir la reprobación de una grada que pasar desapercibidos. En realidad, a este tipo de jugadores –Cristiano sería el último ejemplo canónico– les encanta sentir que provocan miedo en las aficiones rivales. Interpretan que los insultos, silbidos y abucheos que reciben no dejan de ser, en el fondo, una demostración de respeto y admiración. En fin, que ojalá Nico Williams se pase el partido escuchando improperios. Significaría que está molestando al Barcelona.