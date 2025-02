El veto de Iñico Cabacas Herri Harmaila a la Ertzaintza El presidente del Athletic, Jon Uriarte, está dispuesto a hacer de mediador, pero la agrupación no quiere sentarse en la mesa con la Policía autonómica

Bruno Vergara Miércoles, 12 de febrero 2025, 13:25 Comenta Compartir

Jon Uriarte ha sido tajante este miércoles sobre el comportamiento que deben tener los grupos de animación en San Mamés. El presidente del Athletic ha explicado que el club se «tiene que defender de las multas que recibimos» cuando se producen comportamientos inadecuados en las gradas. «Si no hay insultos no hay ningún problema», ha afirmado al tiempo que ha puesto como ejemplo el encuentro ante el Girona, donde no se produjo ningún incidente.

En cuanto a las exigencias de Iñigo Cabacas Herri Harmaila 'ICHH', Uriarte ha explicado que la agrupación ha pedido que el Athletic actúe como «mediador». El dirigente rojiblanco entienden que «se refieren a la Ertzaintza». En este sentido, el mandatario afirma que «estamos dispuestos a mediar». «Tenemos contacto directo con el responsable de seguridad, que es un miembro de la Ertzaintza. La persona que vela por la seguridad. Hemos propuesto a los grupos de animación que nos reunamos todos, pero por parte de 'ICHH' hay un veto a la Ertzaintza. Dicen que no se van a reunir con ellos», ha explicado Uriarte.

En este sentido, el presidente del Athletic ha sido tajante. «Lo que nosotros no podemos aceptar es que nos pidan que hagamos de mediador cuando alguien no quiere reunirse con la otra parte». «No podemos estar haciendo de mensajero», ha zanjado.