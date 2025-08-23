Vencedor apura sus opciones para jugar en un equipo de Primera El mediocentro ha despertado interés en equipos de Segunda, pero su prioridad es jugar en la máxima categoría

Unai Vencedor (Bilbao, 24 años) apura sus opciones para recalar en un equipo de Primera, su gran objetivo en el mercado, aunque a menos de diez días del cierre (1 de septiembre a las 23.59 horas) el centrocampista no ha encontrado destino.

Varios equipos de Segunda se han interesado por él. Ha estado en la agenda del Málaga, Zaragoza y Córdoba. No se ha avanzado, entre otras cuestiones porque la idea del jugador es militar en Primera.

Su decisión es apurar los plazos a la espera de que le surja un club de esa división. A estas horas hay dos o tres situaciones que pueden darse, pero hay que esperar a que los acontecimientos se aceleren en los últimos días del mercado. La creencia del jugador es que equipos con mal arranque en Liga buscarán a última hora refuerzos y ahí puede tener su oportunidad. Es el único jugador al que Ernesto Valverde indicó que no contaba con él que sigue en Lezama.

Su principal argumento para buscar un Primera es el altísimo nivel que dio en el curso 2021-22 en el Athletic de la mano de Marcelino García Toral, con quien jugó 2.425 minutos en 35 partidos. Estaba en la cresta de la ola y su cotización en el mercado se disparó hasta los 20 millones (según la web Transfertmark, utilizada como referencia por el presidente del Athletic). Ahora se ha desplomado a los 2,2 millones.

La llegada de Ernesto Valverde cambió su suerte. En la campaña 2022-23 se quedó en 203 minutos y a la siguiente fue cedido al Eibar, en donde no se consolidó como titular y disputó 1.555 minutos a las órdenes de Joseba Etxeberria. El pasado curso se fue al Racing, en donde jugó 2.019 minutos en 38 partidos y rozó el ascenso a Primera.

Cambio con Valverde

Con su retorno al Athletic la situación sigue igual para él con Valverde. El entrenador le ha dejado claro de palabra y de hecho que no cuenta con él. Fue el único jugador de la unidad B al que no dio ningún minuto en el amistoso de Camargo ante el Racing.

En el estreno en Liga todos los jugadores disponibles fueron convocados. Vencedor también. Pero cuando llegaron los cambios volvió a quedar a la vista su situación, Vesga y un jugador con ficha del filial como Rego salieron antes que él cuando se fueron Jauregizar y Galarreta. Y sin contar a Prados, lesionado. Es, por tanto, el sexto centrocampista.

Vencedor renovó con el Athletic en mayo de 2022. Estaba en su mejor momento y firmó con la directiva de Aitor Elizegi un contrato importante. La relación entre las dos partes concluye en 2027.

