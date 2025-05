Cuando el VAR intervino para anular un gol del Athletic por mano previa de Iker Muniain

A. Mateos Viernes, 2 de mayo 2025, 09:36 Comenta Compartir

Hace dos temporadas, Gil Manzano, supeditado por el VAR, anuló un gol de Iñaki Williams ante el Barça por una polémica mano previa de Iker Muniain. Aquella infracción dio mucho que hablar. Primero de todo por la posición natural en el salto del jugador del Athletic y, después, porque se produjo a la altura del medio campo, al inicio de la jugada del gol. No fue inmediata, como explica el reglamento que debe ser para que se considere ilegal.

La lamentable secuencia arbitral del Athletic - Manchester United:



1. Mano en ataque de Garnacho.



2. El árbitro no aprecia intensidad suficiente en el agarrón.



3. El VAR cree que SÍ es suficiente y que Højlund llegaba claramente al remate (muy cuestionable) y expulsa a Vivian. pic.twitter.com/9yW4LI2mzs — Xurxo (@Xurxo1979) May 1, 2025

Dos años después, aquella jugada ha vuelto a la memoria de los athleticzales por otra polémica decisión del VAR anoche ante el Manchester United que recuerda a la sucedida aquel día en San Mamés. Desde la sala de videoarbitraje advirtieron al árbitro noruego Espen Eskas de un posible penalti a favor del United. Vivián agarra levemente a Holjund y este cae en el área. Se estudia una posible pena máxima y la expulsión del central, que al ser ocasión manifesta de gol no tiene intención de disputar el balón.

El problema se da al inicio de esta jugada. Alejandro Garnacho cae en un forcejeo y al levantarse toca el balón con la mano que tiene apoyada en el suelo, este consigue mantener el cuero controlado y abre a la banda derecha. Allí encuentra un compañero que pone el pase de la muerte al área pequeña y es cuando se produce la caída del delantero del United.

Esta vez el VAR no advirtió a su compañero de la mano a diferencia de lo ocurrido dos años antes frente al Barça. ¿Por qué distintos criterios? El reglamento sí distingue entre manos punibles y no punibles en jugadas en ataque que acaban en gol o penalti pero, para mala fortuna del Athletic, en alguna de las acciones descritas no se aplicó de forma correcta.