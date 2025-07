«¿También van a echar de España a Nico Williams?», la irónica pregunta de Rufián a Vox

Juanma Mallo Miércoles, 9 de julio 2025, 11:04 Comenta Compartir

Cada vez que Gabriel Rufián sube al estrado en el Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC reparte a diestro y siniestro. No se casa con nadie. Ha vuelto a ocurrir este miércoles, durante su intervención en la comparecencia de Pedro Sánchez en el pleno monográfico sobre corrupción. Una de sus víctimas favoritas es Vox, y hoy no se ha podido resistir a lanzarles un ataque, como siempre cargado de fina ironía.

El político de Santa Coloma de Gramanet ha echado la vista atrás y ha aprovechado que, el pasado lunes, la formación de ultraderecha había planteado las deportaciones masivas de inmigrantes -luego matizado-, alrededor de ocho millones de personas, no solo a personas nacidas en el extranjero, sino también a sus hijos nacidos en España. A colación de este asunto, y en un momento que hablaba de la importancia de la vivienda, Rufián ha mirado a Vox. Y le ha lanzado un bofetón con la mano abierta.

Decía el político de ERC que muchos jóvenes españoles vivirán en pisos de grandes tenedores no españoles. «Por cierto, extranjeros que a Vox no le molestan porque son ricos, casi todos blancos. Porque (ustedes) los españoles primero hasta que llega un extranjero rico. Entonces, los españoles después. Ustedes dicen que van a expulsar a ocho millones de inmigrantes de este país y a sus hijos. También Lamile Yamal, ¿no? También Nico Williams, ¿no? No creo».

Además, Rufián ha cargado contra el líder del partido. «Más allá de la broma, me tienen despistado, no nos quieren a los 'indepes' porque no queremos ser españoles, tampoco quieren a los migrantes porque quieren ser españoles. Entonces, ¿ustedes a quiénes quieren? No quieren a nadie. Ustedes no van a expulsar a nadie, y menos a ocho millones, porque si expulsan a tanta gente va a tener que trabajar hsata Abascal», concluyó.