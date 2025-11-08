Valverde no descarta a Nico y confirma a Selton y Hierro: «Queremos que el partido del Oviedo sea un punto de inflexión»

Con solo cinco puntos conseguidos de los últimos 24 en juego, fruto de una victoria (Mallorca) y un par de empates (Elche y Girona), el ... Athletic necesita imponerse este domingo al Oviedo para irse al parón con buen sabor de boca y cuadros de ansiedad bajo control. Todo lo que no sea ganar a los asturianos, penúltimos en la clasificación y sin vencer desde septiembre, constituiría una sorpresa mayúscula y un mayor dolor de cabeza para los rojiblancos, que batallan contra los malos resultados y las lesiones, un potro de tortura desde que echaron a andar allá por el mes de julio. Ernesto Valverde ha anunciado este sábado que dará la convocatoria el mismo día del choque -«a ver cómo estamos»- y no ha descartado la presencia de Nico Williams, aquejado de una pubalgia, aunque se cuidó de asegurar la presencia del extremo. «Tenemos que valorar cómo está». El entrenador de los bilbaínos sí ha confirmado que volverá a contar con los jóvenes Selton y Hierro, quienes se estrenaron como leones en Newcastle.

«No tenemos buenos resultados en la Liga», admitió con naturalidad Valverde, entero y de buen humor, quien recordó las últimas dos derrotas ante Getafe y Real Sociedad y subrayó la «necesidad» de imponerse a los ovetenses. «Es un partido muy importante, queremos que sea un punto de inflexión», dijo sobre un choque que debería devolver a los rojiblancos a la senda de la victoria. Solo llevan una en el campeonato de la regularidad en casi dos meses, demasiado poco para armonizar los objetivos en una competición calificada de fundamental por Txingurri. «Se trata de cambiar la dinámica negativa y hay que ir a por ello. No queremos seguir en esta racha de resultados negativos». Para ello quiere aguantar y ver si puede recuperar a gente como Nico Williams, Gorka Guruzeta, Yuri y Sancet, entre otros, piezas que soportan la gran parte del peso del equipo.

Preguntado qué le preocupa más, el fútbol del Athletic o los marcadores, Valverde recordó que los «resultados siempre son la consecuencia del juego. Hacemos bastantes cosas bien como para poder mantener... No creo que estemos completando partidos en los que nos desnaturalicemos mucho. En este sentido -subrayó- somos un equipo reconocible. Quizás el encuentro ante el Getafe fue en el que el contrario estuvo más por encima de nosotros, pero de lo que se trata es de llevar el balón a situaciones de peligro y luego terminar bien», comentó en clara referencia a la escasez de goles que arrastran los rojiblancos. «Queremos ser certeros. Si tenemos tres, meter las tres», exigió Txingurri. De ahí que trasladara su intención de «dominar los partidos e intentar prevalecer en el juego». La mejor manera de llegar y hacer daño al rival.

Dinámica liguera y europea

El Oviedo, un recién ascendido que despidió a Paunovic hace un mes y sentó en el banquillo a Carrión, regresa a San Mamés en la Liga un cuarto de siglo después. Viene de ser eliminado en la Copa contra el Ourense, de Primera Federación, mientras que sus últimos dos compromisos ligueros los solventó con sendos empates ante Osasuna y Girona. «Llevan un par de partidos sin perder. Intentan llevar el peso del juego, no están recogidos atrás», manifestó sobre los asturianos Valverde, quien puso la lupa en los futbolistas como «Rondón, Viñas y Chaira. Debemos estar atentos», advirtió. Cuestionado por la ubicación perfecta de Unai Gómez, quien salió en el St. James' Park como nueve, el técnico rojiblanco precisó que donde mejor le ve es «por dentro y también como delantero. Tiene gol, tiro, remata de cabeza y es rapidísimo. Nos puede ayudar», dijo en alusión a los posibles retoques ofensivos.

Valverde no ha dejado de repetir que la Liga es todo para el Athletic y que Europa, en este caso la Champions, es una competición paralela que hay que pelear pero sin desviar la mirada del torneo de la regularidad. Preguntado por cómo se logra este equilibrio -priorizar la Liga para entrar en Europa y luego atender las obligaciones continentales por detrás de las domésticas-, el entrenador del Athletic intentó explicarlo en términos de compatibilidad y mutua influencia. «Es un reconocimiento de la competición, sin más. El año pasado íbamos progresando en la Europa League y también en la Liga. Es verdad que los impulsos que tienes en una competición te ayudan en la otra. Se trata de ir buscando equilibrio en los resultados. Pero no nos vamos a engañar: la secuencia y la regularidad que te da la Liga te dice dónde estás. Lo otro lo puedes competir, pero sabes que son competiciones que dependen de una chispa«.

En este punto se acordó de la expulsión de Vivián ante el Manchester United que dejó al Athletic tocado y luego hundido, castigado con un 0-3 en el último cuarto de hora del partido en San Mamés. «Nos quedamos con diez y quedamos eliminados. El año pasado -prosiguió-, la propia dinámica de la Europa League nos ayudó en la Liga y ahora nos está pasando al revés, entre otras cosas porque los rivales son más fuertes«. De lo que se trata en estos momentos es de superar al Oviedo y encarar el parón con tranquilidad, con una victoria que refuerce al equipo en la clasificación y también en el aspecto anímico.