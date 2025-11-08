El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Valverde espera irse al parón con una victoria ante el Oviedo. EFE

Valverde no descarta a Nico y confirma a Selton y Hierro: «Queremos que el partido del Oviedo sea un punto de inflexión»

Jornada 12 ·

El técnico admite que el Athletic «necesita sumar», dará la convocatoria el mismo día del choque y avanza que los dos canteranos repetirán en el equipo tras sus respectivos estrenos en Newcastle

Robert Basic

Robert Basic

Lezama

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Con solo cinco puntos conseguidos de los últimos 24 en juego, fruto de una victoria (Mallorca) y un par de empates (Elche y Girona), el ... Athletic necesita imponerse este domingo al Oviedo para irse al parón con buen sabor de boca y cuadros de ansiedad bajo control. Todo lo que no sea ganar a los asturianos, penúltimos en la clasificación y sin vencer desde septiembre, constituiría una sorpresa mayúscula y un mayor dolor de cabeza para los rojiblancos, que batallan contra los malos resultados y las lesiones, un potro de tortura desde que echaron a andar allá por el mes de julio. Ernesto Valverde ha anunciado este sábado que dará la convocatoria el mismo día del choque -«a ver cómo estamos»- y no ha descartado la presencia de Nico Williams, aquejado de una pubalgia, aunque se cuidó de asegurar la presencia del extremo. «Tenemos que valorar cómo está». El entrenador de los bilbaínos sí ha confirmado que volverá a contar con los jóvenes Selton y Hierro, quienes se estrenaron como leones en Newcastle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  3. 3 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  4. 4 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  5. 5 Trapagaran y Muskiz recuperan el agua potable pero recomiendan no beber si está turbia
  6. 6 Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año
  7. 7

    El restaurante de Bilbao que reinventa el bollo de mantequilla y lo vende a un euro solo este sábado
  8. 8

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  9. 9

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  10. 10

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Valverde no descarta a Nico y confirma a Selton y Hierro: «Queremos que el partido del Oviedo sea un punto de inflexión»

Valverde no descarta a Nico y confirma a Selton y Hierro: «Queremos que el partido del Oviedo sea un punto de inflexión»