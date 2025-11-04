El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde tras el tercer gol de la Real: «Menuda folla tiene esta gente»

'El día después' capta la frustración del técnico rojiblanco en la derrota del Athletic en Anoeta

A. Mateos

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:52

Ernesto Valverde no tuvo un derbi fácil. Las cámaras de 'El día después' le persiguieron durante todo el partido y los rostros del técnico rojiblanco reflejaron a la perfección la desesperación que vivió su equipo sobre el césped. Inmerso en una mala racha de resultados, el Athletic cayó derrotado en Anoeta con un gol de Gorrotxategi en el descuento.

A Valverde se le escapó un «menuda puta folla que tiene esta gente, macho», según captaron las cámaras, y después tuvo un encontronazo con Aramburu. «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo», desveló Sancet después. En Movistar vieron a Valverde más enfadado que nunca. «No seas tan gallito, eh. Luego sales a hablar allí», le dijo al jugador de la Real.

Pero la tarde ya iba a comenzar mal para Valverde. Barrenetxea, completamente cojo, servía un centro perfecto para que Brais Méndez anotase el primero. En la grada algunos lo celebraban tocándose los genitales mientras Valverde pagaba su frustración con el linier.

En 'El día después' se sorprendieron de la habilidad de Valverde con el bolígrafo. «Coge el boli y por un momento se prende un Habano imaginario», comentan desde el programa con humor. Pero el Athletic está perdiendo el derbi... hasta que Robert Navarro empata y Valverde se vuelve loco. Incluso se deshace del boli. Pero ese gesto se le vuelve en contra, como si de un mal presagio se tratase. Pocos minutos después, la Real marca el tercero y se lleva el derbi.

