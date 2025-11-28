Valverde tira de la cantera para suplir la ausencia de Laporte y llama por primera vez a Iker Monreal
El canterano navarro entra en la lista ante el Levante a raíz de la baja del central por una gastroenteritis
Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:02
La principal novedad de la lista del Athletic para el duelo de este sábado (18.30 horas) ante el Levante es la presencia del canterano ... Iker Monreal. A raíz de la baja de Laporte por una gastroenteritis, Laporte ha apostado por el joven defensa, que recibe su primera llamada oficial con el primer equipo.
El central, nacido en Pamplona, ya había debutado de manera no oficial en la Euskal Herria Txapela ante Osasuna, encuentro en el que disputó 30 minutos y dejó buenas sensaciones para el cuerpo técnico. Su inclusión en la lista de Ernesto Valverde llega en un contexto marcado por la necesidad de centrales en la plantilla ante la ausencia de Laporte, que causa baja por un virus que le ha impedido entrenar desde el jueves. Sancet y Ruiz de Galarreta también causan baja para el partido en el Ciutat de Valencia por amonestación.
La expedición rojiblanca viajará a Valencia esta tarde, partirá a las 19:00 horas en avión y llegará en torno a las 20:45 horas al Hotel Meliá Valencia, donde quedará concentrada hasta el encuentro.
Convocatoria del Athletic Club:
La lista la confirman Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, Williams Jr, Guruzeta, Areso, I. Lekue, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego, Selton y Monreal.
