El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrenamiento puerta cerrada Athletic Lezama. Yvonne Iturgaiz

Valverde tira de la cantera para suplir la ausencia de Laporte y llama por primera vez a Iker Monreal

El canterano navarro entra en la lista ante el Levante a raíz de la baja del central por una gastroenteritis

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

La principal novedad de la lista del Athletic para el duelo de este sábado (18.30 horas) ante el Levante es la presencia del canterano ... Iker Monreal. A raíz de la baja de Laporte por una gastroenteritis, Laporte ha apostado por el joven defensa, que recibe su primera llamada oficial con el primer equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  5. 5 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  6. 6

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  7. 7 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  8. 8 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  9. 9 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  10. 10

    La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Valverde tira de la cantera para suplir la ausencia de Laporte y llama por primera vez a Iker Monreal

Valverde tira de la cantera para suplir la ausencia de Laporte y llama por primera vez a Iker Monreal