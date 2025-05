Valverde, sobre su renovación: «Cuando haya noticia lo sabréis, será pronto»

Ernesto Valverde está cerca de renovar por el Athletic, tal y como avanzó este periódico el pasado sábado. El club y el entrenador tienen muy ... avanzadas las conversaciones y se da por hecho que el anuncio de si firma por un curso más es inminente. Al entrenador se le cuestionó por la cuestión en la sala de Prensa de Mestalla y dejó caer que su continuidad será hecha pública de forma inminente. «Cuando haya noticia lo sabréis. Será pronto», dijo.

Valverde tiene motivos para estar feliz. El Athletic ganó en Valencia, lo que le garantiza la cuarta plaza en una campaña en la que además ha alcanzado las semifinales de la Liga Europa. «Si lo pensamos al principio de temporada, no nos lo creemos estar a estas alturas cuartos», se sinceró el entrenador rojiblanco en el balance de la campaña.

Llega la hora de poner notas. ¿De uno a diez?, cuál da a sus jugadores, le preguntó este periódico. «¿No hay más de diez? A mis jugadores siempre les pongo la máxima nota porque lo dan todo pese a las dificultades que podemos tener en algunos momentos de la temporada y de juego. Este equipo se vuelca y tiene un espíritu increíble. Ahora lo que esperamos es cerrar la temporada en casa contra el Barcelona de la mejor manera posible».

El Athletic se garantizó la Champions el jueves en Getafe. Pese a que la recompensa de Mestalla era menor, la cuarta plaza, el Athletic mantuvo su espíritu competitivo, algo que hizo enorgullecer a Valverde. «Estamos muy contentos por el partido y sobre todo por el trabajo que han hecho los futbolistas tras jugar el jueves por la noche. Hemos realizado un encuentro muy competitivo», se alegró.

«Se trataba de evitar que ellos no combinaran porque tienen cogida esa salida de juego en la que tocan por dentro y la sacan para jugar. Nos hemos aplicado bien y no dejarles salir fácil les ha podido bloquear en momentos determinados», añadió

En la recta final del campeonato han faltado jugadores clave, pero la respuesta rojiblanca ha sido apostar por la solidez, al punto de que lleva cinco partidos sin encajar un gol. «Somos un equipo que intenta apostar por el ataque, en nuestro estadio y fuera. Hemos llegado un poco más justos a final de temporada por lesiones y cansancio, pero la respuesta ha sido buena».

«No me he dado cuenta»

Valverde se llevó una ovación en Mestalla en el regreso «a la que fue tu casa», tal y como se proclamó por la megafonía. Quince minutos antes del duelo, el 'speaker' del estadio del Valencia citó al entrenador del Athletic. La respuesta de los espectadores presentes fue un aplauso mayoritario. «No me he dado cuenta», esquivó. Eso sí, se mostró agradecido. «Aquí siempre me han tratado con respeto, tanto cuando dirigí el equipo (2012-13) como cuando he vuelto. Estuve con un equipo que me encantó y les deseo lo mejor», indicó.

De hecho, se felicitó por la mejoría del Valencia. «Es cierto que en las últimas temporadas el Valencia ha estado sufriendo, pero en esta segunda vuelta han estado mejor. Tiene mucho mérito, cuando un equipo está muy abajo cuesta mucho darle la vuelta porque todo se ve negro«, señaló.