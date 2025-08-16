Valverde sobre el cedido Canales: «Puede ser un jugador importante para el futuro del Athletic»

Peio Canales (Barrika, 20 años) ha debutado con el Racing en la primera jornada de Liga. El jugador cedido por el Athletic ha disputado los ... últimos doce minutos del triunfo por 3-1 de los cántabros ante el Castellón.

Ernesto Valverde ha explicado los motivos que le han llevado a ceder al mediapunta, al que quería el Andorra de Ibai Gómez, pero que finalmente ha elegido irse al Racing.

«Es un jugador muy joven que el año pasado no participó demasiado y hace dos años arrastró problemas físicos. La idea es que vaya superando dificultades. Podía haber estado aquí, pero iba a tener otros jugadores delante. Y pensamos que lo mejor es tener el reto de superar una categoría. Hablamos con él, estaba de acuerdo. Hay muchas esperanzas en el futuro. Puede ser un jugador importante en el futuro para el Athletic», reflexionó sobre el mediopunta de Barrika.

El que se queda es el delantero Urko Izeta (Aia, Gipuzkoa, 26 años). El entrenador lo quiere a su lado como tercer punta. «Es un jugador nuestro y está con nosotros. De momento, no hay ningún plan con él más que esté con nosotros», indicó.