Valverde redobla su apuesta por Maroan: titular en su segundo partido El atacante que estaba cedido por el Alavés en el Barakaldo es la sorpresa del once rojiblanco en el campo del Espanyol

Javier Ortiz de Lazcano Barcelona Domingo, 16 de febrero 2025, 13:07 Comenta Compartir

Ernesto Valverde le vio jugar el pasado 12 de enero en Lezama en el Bilbao Athletic-Barakaldo. Maroan Sannadi anotó ese día un gol y volvió locos a los centrales del filial rojiblanco. Al entrenador de Viandar de la Vera le encantó aquel delantero fuerte de 1,92, 92 kilos y un 47 de pie pero capaz de correr con ese corpachón a 34 kilómetros por hora. Apenas dos semanas después el club fichó al atacante que el Alavés tenía cedido en el club de Lasesarre por alrededor de cuatro millones y dos en incentivos.

Lo que ha visto en los entrenamientos reafirmó al entrenador en que el joven nacido en Vitoria de padres marroquíes era una apuesta con enormes posibilidades de éxito.

Al poco de llegar a Lezama le hizo jugar 25 minutos ante el Girona. Cayó de pie en San Mamés. Su rendimiento entusiasmo a la grada. Valverde sólo le dio instrucciones defensivas. Que en ataque hiciera lo que sabe, incomodar a los centrales y volverlos locos con su clase y habilidad.

«El míster me ha dicho dos o tres cosas que tenía que hacer en el aspecto defensivo y que me suelte en ataque», explicó un atacante al que le ha cambiado la vida en apenas unas pocas semanas. De ser un jugador con una ficha muy modesta en el Barakaldo a un contrato de cuatro años y medio en el Athletic y ser recibido como una estrella por San Mamés. De los 25 minutos que jugó ante el Girona al once titular ante el Espanyol.

Temas

Athletic de Bilbao