El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nico Williams y Berenguer se ejercitan este miércoles en Lezama. Yvonne Iturgaiz

Valverde recupera a Nico y Berenguer para Elche

El extremo internacional llevaba días sin entrenar con el Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lezama

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:08

Comenta

Buenas noticias para Ernesto Valverde. Nico Williams y Álex Berenguer, los dos jugadores que eran duda para el partido del domingo en Elche (14.00 ... horas) están recuperados y han entrenado este miércoles con el grupo en Lezama por primera vez después de varios días ejercitándose al margen. Su regreso se une al que protagonizaron ayer Oihan Sancet e Iñaki Williams.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  7. 7 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  8. 8 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  9. 9

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Valverde recupera a Nico y Berenguer para Elche

Valverde recupera a Nico y Berenguer para Elche