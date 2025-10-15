Valverde recupera a Nico y Berenguer para Elche

Buenas noticias para Ernesto Valverde. Nico Williams y Álex Berenguer, los dos jugadores que eran duda para el partido del domingo en Elche (14.00 ... horas) están recuperados y han entrenado este miércoles con el grupo en Lezama por primera vez después de varios días ejercitándose al margen. Su regreso se une al que protagonizaron ayer Oihan Sancet e Iñaki Williams.

Nico se lesionó el 8 de septiembre en Turquía con la selección española. Se retiró del campo con molestias en el aductor izquierdo y las pruebas médicas revelaron una lesión muscular moderada. Se perdió seis partidos con el Athletic y regresó en el último tramo ante el Mallorca. Como no había reaparecido para entonces, Luis de la Fuente no le incluyó en la lista de convocados para los duelos de España ante Georgia y Bulgaria. Ni la pasada semana ni en los dos primeros días de ésta había trabajado con el grupo sin que se conociera el motivo porque el club no llegó a facilitar un parte médico.

Otro de los tocados era Álex Berenguer, quien padece una artritis traumática en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie derecho. Su entrenador, Ernesto Valverde, advirtió que el navarro jugó con molestias antes de parar y acumular tres partidos de baja. Es otro que llevaba días fuera del grupo y ahora ha vuelto a la dinámica del equipo. El tercero que ha regresado es Unai Gómez, aunque en su caso no había lesión.

Valverde por tanto recupera efectivos. El martes entró en el grupo Sancet, recuperado de lesión isquiotibial en la pierna izquierda de carácter leve-moderado poco antes del partido de Champions en Dortmund. Se perdió ese duelo y el del Mallorca. Iñaki Williams también volvió tras padecer una sobrecarga muscular en el tensor de la fascia lata de su pierna izquierda ante el Mallorca. Ese día anotó su primer gol del curso en un penalti que él mismo provocó, pero fue sustituido debido a una cojera en el minuto 53. Eso le impidió jugar con Ghana y le hizo perderse el partido en el que su selección se ha clasificado para el Mundial'2026.