Valverde: «Nos queremos probar ante los mejores»

Después de dos amistosos de toma de contacto ante la Ponferradina y el Alavés, el encuentro frente al PSV en Eindhoven se convirtió en la primera gran prueba seria de la pretemporada para el Athletic. Como explicó después de la derrota Ernesto Valverde, fue un partido «menos amistoso» por «la intensidad». En declaraciones a EL CORREO, el preparador rojiblanco hizo un balance positivo de lo que vio en el Philips Stadion, más allá del resultado final. «Ha sido un buen partido en líneas generales, donde ellos querían agradar a su público y nosotros buscábamos conclusiones. Considero que ha sido una buena prueba para nosotros», resumió Valverde minutos después de finalizar el encuentro y antes de emprender el Athletic viaje de regreso a Bilbao.

En Eindhoven se puede decir que el equipo rojiblanco inició la segunda parte del plan de preparación para el inicio de temporada. Se acabó el dividir a la plantilla en dos grupos donde cada uno jugaba 45 minutos. Ante el campeón de la Eredivisie apareció un once muy reconocible que superó los 60 minutos de juego –salvo Rincón, que fue reemplazado al descanso por Areso–. «En estos partidos tenemos que ir sumando esfuerzos y que los jugadores no hagan solo un tiempo sino sesenta o setenta minutos. Incluso Vivián ha jugado todo el partido porque teníamos a Lekue con problemas», declaró Valverde sobre el plan de trabajo de un equipo que mantuvo el tipo mientras le aguantaron las fuerzas. «Fue complicado y difícil porque ellos están más altos de preparación que nosotros, son equipo Champions, campeones de la liga holandesa, y se nota», admitió.

Pero esa es la hoja de ruta que ha diseñado el cuerpo técnico en esta pretemporada, un aumento importante de la dificultad respecto a los rivales –salvo el Racing el miércoles en Muriedas donde habrá minutos para los menos habituales– para que la plantilla se adapte cuanto antes a la máxima exigencia que le espera esta temporada con su clasificación para la Champions. «Hemos plantado cara pero es difícil porque el PSV es el campeón de Holanda. Y luego nos toca visitar al Liverpool, que es el campeón de la Premier...», recordó el preparador rojiblanco. «Pero nos tenemos que probar a nosotros mismos en este tipo de partidos, sobre todo para llegar fuertes al comienzo de temporada. Es fundamental tener un buen inicio de Liga, con el Sevilla esperándonos en la primera jornada».

«Ir dando pasos»

Por eso, Valverde se quedó con la parte buena de lo que vio en Eindhoven. «Hemos intentado hacer nuestro juego, ellos tienen una salida de balón muy buena cuando salvan la presión y si te juegan al espacio pueden generar problemas porque te llegan al área y te van a finalizar la jugada. Pero ha ido bien, tenemos que ir dando pasos, el equipo se ha parecido al del año anterior, pero todavía tenemos varios partidos para ponernos a punto», recordó.

Más allá del balance general, Valverde también se refirió a nombres propios, como el susto de Paredes al retirarse antes de tiempo, un futbolista que ocupa una demarcación justa de efectivos a la espera de que el Athletic logre cerrar la llegada de Aymeric Laporte. «Bueno, lo de Paredes fue un calambre, no creo que sea nada serio. Es cierto que ahora lo que queremos es que no haya problemas, lo mismo que con Maroan que no ha podido venir. Pero estamos contentos con lo que tenemos».

En cuanto a Nico Williams, al que todavía le queda para alcanzar su mejor versión, el técnico aseguró que los dos encuentros que ha disputado en pretemporada no han afectado a los problemas de pubis que sufrió el pasado curso. Josean Lekue, médico del Athletic, dijo que estaba mucho mejor de su pubalgia y descartó la opción de una intervención. En Eindhoven Valverde aseguró que «de momento va bien, vamos a ver los próximos días porque una cosa son los partidos y otra el día a día en Lezama, que es cuando se ve cómo se asimilan los esfuerzos, pero de momento le veo bien y no ha mostrado ninguna queja después de estos dos encuentros».