Valverde pide más pese a los dos triunfos: «Nos cuesta coger la dinámica del juego»
El entrenador deja claro que no hay nada cerrado con Laporte: «No me han dicho nada. Supongo que me dirán algo» cuando esté hecho
Lunes, 25 de agosto 2025, 22:21
El Athletic no empezaba una Liga con dos triunfos seguidos desde 2013, también con Ernesto Valverde en el banquillo. Entonces ganó 1-2 al Valladolid ... y 2-0 a Osasuna y concluyó cuarto. «No estoy muy acostumbrado. Espero que nos vaya bien. No hemos entrado muy bien al partido. Teníamos muchas pérdidas y parecía que una conducía a la siguiente. En el primer tiempo el juego no estaba donde queríamos. En el segundo nuestra presión ha sido más agresiva y hemos podido ganar», resumió el entrenador del conjunto rojiblanco.
El equipo rojiblanco sacó un encuentro muy complicado. «Los últimos partidos con el Rayo han sido un poco así. Los hemos sacado con apuros porque tienen la misma idea que nosotros. Ha sido un partido sin demasiadas ocasiones, bastante restringido en ese aspecto».
El entrenador tuvo un punto de autocrítica. Pide más. «Lo importante es que tenemos que coger nuestra dinámica de juego que nos ha costado hacerlo en ambos partidos. Nos costó el otro día ante el Sevilla y nos ha costado hoy en el primer tiempo. Necesitamos dinámicas más favorables para nosotros y no para el rival. No queremos estar incómodos en San Mamés».
Valverde se refirió también al partido de Jauregizar, de menos a más ante el Rayo. «Mikel Jauregizar tenía que pensar muy rápido. Debe acostumbrarse a jugar mentalmente antes de que te llegue la pelota. Esto es Primera división y la Champions aún exige más. Hizo un gran año y espero que siga creciendo con el equipo».
Se felicitó además por la aportación de Sancet. «Queríamos ganar el partido. Con los cambios intentas siempre mejorar las cosas, queríamos un enganche más claro que Alex Berenguer, que es más un delantero y estábamos con cuatro en la primera parte y buscar una presión más intensa».
El técnico dejó claro que a estas horas el retorno de Laporte, que el club espera cerrar está semana, no está cerrado. «Nadie me ha dicho nada. Supongo que me dirán algo antes», dijo.
En el otro banquillo, Iñigo Pérez eludió hablar del penalti que le costó la derrota. «La pasada campaña marqué una línea sobre no intentar juzgar las decisiones que los árbitros toman». «Quizá no hemos terminado las jugadas, pero en San Mamés cuando llegas tantas veces sabes que has pagado un peaje y que la fatiga no es la misma que en otros campos por la exigencia que pone el Athletic», zanjó el exjugador rojiblanco.
