La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 25 de agosto
Ignacio Pérez

Valverde pide más pese a los dos triunfos: «Nos cuesta coger la dinámica del juego»

El entrenador deja claro que no hay nada cerrado con Laporte: «No me han dicho nada. Supongo que me dirán algo» cuando esté hecho

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:21

El Athletic no empezaba una Liga con dos triunfos seguidos desde 2013, también con Ernesto Valverde en el banquillo. Entonces ganó 1-2 al Valladolid ... y 2-0 a Osasuna y concluyó cuarto. «No estoy muy acostumbrado. Espero que nos vaya bien. No hemos entrado muy bien al partido. Teníamos muchas pérdidas y parecía que una conducía a la siguiente. En el primer tiempo el juego no estaba donde queríamos. En el segundo nuestra presión ha sido más agresiva y hemos podido ganar», resumió el entrenador del conjunto rojiblanco.

