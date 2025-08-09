Valverde pide calma: «Que no nos afecte esta sensación de que los rivales han sido mejores»

«Un poco mejores ellos», contestó con franqueza Ernesto Valverde cuando este periódico le pidió el balance del último partido de pretemporada. «Han sido superiores ... en las disputas, en los balones divididos», admitió el entrenador. «Ha habido momentos que parecía que les teníamos controlados, pero nos han hecho el primer gol y han tenido situaciones muy claras», lamentó.

El Athletic ha sufrido tantas lesiones que el entrenador admitió que pensó en el asunto en el tramo final del duelo. «Según avanzaba el partido nuestra intención era no perder ningún jugador más porque en cada partido perdemos a alguno y eso nos está complicando».

En el Emirates cayó Unai Gómez, baja como mínimo ante el Sevilla. «Vamos a esperar a ver cómo van las cosas».

El entrenador admitió que en Liverpool se llevó un susto con Sancet, con una lesión para varias semanas, pero con quien se llegó a temer que fuera un contratiempo de larga duración. «Pensamos que podía ser más grave. Al final es menos de lo que pensábamos. Al acabar el partido estábamos todos un poco tocados pensando en lo que podía ser».

«Está claro que estamos teniendo muchas bajas seguidas y hemos tenido que jugar esta última semana con rivales muy fuertes en la situación en la que estamos. Pero hay que recapitular. Que no nos afecte esta sensación de que los contrarios han sido mejores que nosotros y hay que pensar en la Liga», dijo el entrenador al hacer balance de la decepcionante pretemporada.

«Ha sido una pretemporada bastante dura para nosotros. Y los resultados no nos han ido bien. Hemos perdido seis partidos, los mismos que perdimos el año pasado en toda la Liga. Pero al mismo tiempo también es un momento para ver cosas. Tengo que ver cosas de los jugadores sobre todo en los momentos de dificultad», reflexionó.

La exigencia ha sido máxima. «Hemos jugado ante el campeón y subcampeón de la Premier. Y evidentemente ha habido diferencias porque ellos han sido mejores que nosotros», admitió.

El técnico insistió en ver el lado bueno de las cosas. «La Champions es lo que tiene. Nos sirve para probarnos, para ver la dificultad que nos vamos a encontrar. Jugar la Champions es muy bonito, pero luego hay que estar ahí. Nos sirve para probarnos para la Liga, aunque es verdad que te quedas un poco tocado cuando el rival saca once y son buenos. Y luego saca otros once y también siguen siendo buenos. Nosotros tenemos que recuperarnos, volver a lo que hacemos y volver a ganar en Liga», zanjó el técnico rojiblanco.

Al Athletic le ha faltado fluidez en ataque. «Somos un equipo que todo lo que conseguimos es a base de mentalidad y empuje. Es cierto que tenemos buenos jugadores, pero lo importante para nosotros es jugar de esa forma aunque a veces tengamos momentos en los que por nuestro empuje tenemos demasiadas pérdidas».

Las lesiones se han convertido en el asunto central de la pretemporada. ¿Encuentra explicación? «Cada una es diferente. Hay algunas por caídas como las de Egiluz y Sancet, cosas inevitables. Las ha habido musculares, pero cada una ha sido diferente. Con Prados había una circunstancia, en este (Unai Gómez) es diferente».

El técnico confía en recuperar a Paredes para el duelo ante el Sevilla y tener así dos centrales del primer equipo en el estreno en Liga. El de Arrigorriaga no juega desde que se lesionó hace dos semanas en el campo del PSV Eindhoven. «Hemos ido lentos con él esperando que esta semana pueda estar con todos y jugar».

El entrenador se quitó de encima la pregunta de este periódico sobre sus perspectivas con Laporte. «¿Como era aquello de no hablar de los jugadores que no están en otros equipos?».

Reformulada la cuestión sobre si tiene esperanzas de que en breve se fiche a un central, señaló que «vamos a ver cómo va la semana».