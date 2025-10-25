Valverde muestra su preocupación: «No estamos tan bien como el año pasado»

Ernesto Valverde no ocultó su preocupación tras el tropiezo del Athletic en San Mamés, un estadio que el curso pasado fue sinónimo de fortaleza y ... puntos y en el que esta campaña ya han ganado en Liga Alavés y Getafe, y el colista Girona arrancó un punto. El técnico rojiblanco admitió sin medias tintas que el equipo atraviesa un momento complicado. «No estamos tan bien como la pasada temporada», reconoció.

«Nos está costando y para mí este partido era muy importante desde el punto de vista de los puntos, porque ganar podía suponer muchísimo. Perder también supone no poder mirar hacia adelante y tener que estar pendiente de muchas cosas al haber mucha igualdad», reconoció un entrenador visiblemente afectado por el resultado.

El técnico aprovechó la situación para insistir en un argumento que defiende desde el inicio de la campaña, la necesidad de mantener el foco en la Liga pese al atractivo de competir en Europa. «No estamos tan bien como el año pasado. Estamos en otra competición muy exigente que genera mucha ilusión, pero esa no es nuestra competición, que es la Liga sin ninguna discusión», sentenció.