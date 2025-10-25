El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde en el banquillo a escasos metros de Bordalás. Luis Ángel Gómez

Valverde muestra su preocupación: «No estamos tan bien como el año pasado»

El entrenador del Athletic dice «sin ninguna discusión, la Liga es nuestra competición»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:33

Ernesto Valverde no ocultó su preocupación tras el tropiezo del Athletic en San Mamés, un estadio que el curso pasado fue sinónimo de fortaleza y ... puntos y en el que esta campaña ya han ganado en Liga Alavés y Getafe, y el colista Girona arrancó un punto. El técnico rojiblanco admitió sin medias tintas que el equipo atraviesa un momento complicado. «No estamos tan bien como la pasada temporada», reconoció.

