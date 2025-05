Valverde, justo antes del partido: «Es una oportunidad y nos la tenemos que jugar»

Jueves, 8 de mayo 2025, 20:26 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

El entrenador Athletic, Ernesto Valverde, es consciente la dificultad para superar la eliminatoria, pero no se rinde. Justo antes del partido y sobre el césped de Old Trafford, el periodista de Movistar + le ha dicho que «pueden pasar cosas raras en el fútbol», en alusión a una posible remontada de los rojiblancos. Txingurri sabe que es difícil, pero no se rinde: «Tenemos un reto por delante. Es nuestra oportunidad. Es una semifinal y nos la tendremos que jugar»

🦁 Ernesto Valverde: "Es una oportunidad y nos la tenemos que jugar" #UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/6z1wHrv4mu — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 8, 2025

