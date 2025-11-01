El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Valverde observa a sus jugadores, mientras Nico williams entra al campo. Ignacio Pérez

Valverde: «Nos está faltando algo y hay que seguir buscando»

El técnico rojiblanco admite que no están en la «situación que nos gustaría», pero no vio que la Real Sociedad «haya estado por encima de nosotros»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:05

Comenta

El Athletic sigue sin ganar en la Liga. Lleva 5 puntos de los últimos 24 posibles. Este sábado dos goles no le valieron para sumar ... en el derbi de Anoeta. A pesar de todo, Ernesto Valverde quiso transmitir cierto optimismo a la hora de explicar la situación del equipo. Admitió que «nos está faltando algo, y hay que seguir trabajando. Pero no hay nada que no se pude resolver», subrayó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Ingresada en el hospital Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana
  4. 4 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  5. 5

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  6. 6 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  9. 9

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  10. 10

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Valverde: «Nos está faltando algo y hay que seguir buscando»

Valverde: «Nos está faltando algo y hay que seguir buscando»