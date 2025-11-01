Valverde: «Nos está faltando algo y hay que seguir buscando»

El Athletic sigue sin ganar en la Liga. Lleva 5 puntos de los últimos 24 posibles. Este sábado dos goles no le valieron para sumar ... en el derbi de Anoeta. A pesar de todo, Ernesto Valverde quiso transmitir cierto optimismo a la hora de explicar la situación del equipo. Admitió que «nos está faltando algo, y hay que seguir trabajando. Pero no hay nada que no se pude resolver», subrayó.

Para el de Viandar de la Vera el enfrentamiento ante la Real Sociedad fue «muy disputado desde el primer hasta el último minuto». Consideró que, en el primer tiempo, el Athletic tuvo «bastante control del juego», y aunque no consiguió generar muchas ocasiones empató la contienda antes del descanso. Luego, «la Real nos ha golpeado en momentos significativos», dijo.

Cuestionado el por qué ahora el equipo encaja más y recibe un mayor número de llegadas, Valverde enfatizó que «los análisis hay que hacerlos con los datos en la mano». «Hasta hace dos jornadas éramos el equipo menos goleado y de ahí a que nos hagan muchas ocasiones... ¡Venga! Es cierto que hemos perdido, pero hemos remontado dos veces. Ellos tienen buenos jugadores y han acertado, que es de lo que se trata».

El técnico rojiblanco tampoco vio falta «de tensión defensiva» en los tres goles encajados. «Ha sido más acierto de ellos», repitió, antes de remarcar que en la última jugada los rojiblancos estuvieron defendiendo con un jugador menos «porque Robert Navarro estaba fuera de sitio». «A nadie le gusta perder un derbi, pero en muchas fases del partido me ha gustado mucho mi equipo porque ha mostrado personalidad y hemos estado dominadores. Hoy –por ayer– hay cosas buenas y bastantes. No he visto que el rival haya estado por encima de nosotros. El equipo ha estado bien puesto desde el inicio», manifestó.

Cosas positivas

Tras una nueva derrota tampoco era hora para los alarmismos. «Se trata de afrontar la situación que tienes», apuntó. Desde su punto de vista, cuando la evolución del equipo es buena «todo sale, pero cuando va un poco peor te marcan. Pero no es nada que no se pueda resolver», manifestó. Valverde también recalcó que frente al conjunto guipuzcoano sus jugadores hicieron muchas cosas «positivas que nos tienen que ayudar».

Está claro que en la clasificación no están «en la situación que nos gustaría», pero esta semana tienen dos encuentros, uno de Europe League y otro de la competición doméstica, «y hay que ver si los sacamos. Si tienes mucha preocupación por algo puede que no veas lo que tienes delante. Todos los encuentros son buenos para intentar cambiar si has perdido», apuntó.

No agotó los cambios y reconoció que no sabía si había sido «una buena decisión por cómo ha terminado Robert Navarro». Pero el interior acababa de marcar el segundo tanto que supuso el empate «y he pensado que podía ganar con los jugadores que tenía en el campo», concluyó.