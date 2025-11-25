Valverde explica la suplencia de Nico: «Las lesiones persistentes dejan huella»
«Trato de poner el equipo más competitivo para ganar», dice el entrenador del Athletic
Enviado especial. Praga
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:41
Ernesto Valverde da una tremenda importancia al encuentro ante el Slavia. «Hay que ganar si queremos continuar», dijo ayer. Hoy saca un once con descanso ... a jugadores importantes como Laporte, Berchiche, Jauregizar y Nico Williams.
El entrenador explicó antes del duelo los motivos por los que Nico Williams no parte de inicio: «Venimos de jugar hace tres días (en campo del Barcelona) y jugamos en cuatro (en la cancha del Levante). Este tipo de lesiones son persistentes y dejan mella después de un partido», justificó en referencia a la pubalgia que sufre.
🤕 "Venimos de jugar hace tres días y esas lesiones persistentes dejan mella", Ernesto Valverde y la ausencia de @willliamsssnico.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/fkcWMuGWVD— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 25, 2025
Eso sí, abrió la puerta a que entre a lo largo del duelo. «Siempre piensas que durante el partido pueda actuar, tanto Nico como los demás». Valverde también mencionó el desgaste acumulado en otros futbolistas: «Laporte ha jugado dos partidos con la selección. Trato de poner el equipo más competitivo para ganar», zanjó.
