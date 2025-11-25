Valverde explica la suplencia de Nico: «Las lesiones persistentes dejan huella»

Ernesto Valverde da una tremenda importancia al encuentro ante el Slavia. «Hay que ganar si queremos continuar», dijo ayer. Hoy saca un once con descanso ... a jugadores importantes como Laporte, Berchiche, Jauregizar y Nico Williams.

El entrenador explicó antes del duelo los motivos por los que Nico Williams no parte de inicio: «Venimos de jugar hace tres días (en campo del Barcelona) y jugamos en cuatro (en la cancha del Levante). Este tipo de lesiones son persistentes y dejan mella después de un partido», justificó en referencia a la pubalgia que sufre.

Eso sí, abrió la puerta a que entre a lo largo del duelo. «Siempre piensas que durante el partido pueda actuar, tanto Nico como los demás». Valverde también mencionó el desgaste acumulado en otros futbolistas: «Laporte ha jugado dos partidos con la selección. Trato de poner el equipo más competitivo para ganar», zanjó.