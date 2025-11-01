Valverde explica por qué deja a Nico en el banquillo: «Tiene alguna molestia»

La sorpresa del once del Athletic es que Nico Williams se queda en el banquillo, una situación que ya se dio ante el Mallorca y ... Elche, pero no ante el Getafe en la última jornada tras superar un periodo de baja de seis partidos tras una lesión con España.

Con su hermano Iñaki lesionado, las bandas del Athletic son para Álex Berenguer y Robert Navarro. Ernesto Valverde ha explicado antes del partido sus motivos: «Viene arrastrando alguna molestia. Viendo el partido, igual era un poco excesivo sacarle de inicio. Vamos a ver cómo va el partido y si puede participar», señaló el entrenador rojiblanco a pie de campo a Movistar+.

El técnico insistió en las dificultades que encuentra el Athletic. «Los equipos son más fuertes en la Champions. En la Europa League teníamos más opciones de continuar. La temporada pasada los resultados nos fueron acompañando, este año es más complicado con rivales más fuertes. Comenzamos bien la temporada, hemos tenido un pequeño bache. A ver si nos podemos reenganchar y seguir sumando puntos, porque la igualdad que hay en la Liga es terrible», aseguró.