El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center

Valverde explica por qué deja a Nico en el banquillo: «Tiene alguna molestia»

El entrenador del Athletic indica que «igual era un poco excesivo sacarle de inicio»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

La sorpresa del once del Athletic es que Nico Williams se queda en el banquillo, una situación que ya se dio ante el Mallorca y ... Elche, pero no ante el Getafe en la última jornada tras superar un periodo de baja de seis partidos tras una lesión con España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  6. 6

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  7. 7

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  8. 8

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  9. 9

    Extinguido el incendio forestal de Güeñes tras calcinar 26 hectáreas
  10. 10

    Osakidetza eleva a 4.500 las plazas de su próxima OPE, que se celebrará en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Valverde explica por qué deja a Nico en el banquillo: «Tiene alguna molestia»

Valverde explica por qué deja a Nico en el banquillo: «Tiene alguna molestia»