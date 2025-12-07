Valverde: «Esperemos que sea un punto de inflexión»

Ernesto Valverde reconoció tras el triunfo (1-0) ante el Atlético que «nos hacía falta una victoria así» después de la imagen ofrecida tres días ... antes ante el Real Madrid. «Ha sido un partido redondo y esperemos que sea un punto de inflexión», apuntó el de Viandar de la Vera de cara al futuro más inmediato, en el que los rojiblancos se medirán al PSG en Champions el miércoles para cerrar después el año con visita a Balaídos antes de recibir al Espaynol en La Catedral.

El Athletic recuperó ante los colchoneros la presión y muchas de las señas de identidad de las que hizo gala el curso pasado. «Si jugamos con esta intensidad sabemos que muchos partidos caerán de nuestro lado. Necesitamos encuentros como este con independencia del resultado», resalcó.

Pese a la victoria final, el empate a cero hasta la recta final hizo que en la mente de muchos athleticzales y también en la de Valverde, como reconoció después en sala de prensa, apareciera el temor de otra dolorosa derrota por la mínima como el curso pasado. Teniendo en cuenta, además, que los dos mediocentros del Athletic habían visto la cartulina amarilla en los primeros 20 minutos.

«Ellos son un equipo paciente, que te va desgastando y no hay que bajar la guardia en ningún momento. Afortunadamente este año hemos podido ganar», lanzó Txingurri respecto al rival. Cuestionado sobre el posible penalti por empujón de Giuliano Simeone sobre Nico en la primera parte, respondió sonriente, «clarísimo».