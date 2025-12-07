El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde, pensativo en la banda, con Simeone detrás. LaLiga

Valverde: «Esperemos que sea un punto de inflexión»

Valoraciones del técnico rojiblanco tras la victoria ante el Atlético

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

Ernesto Valverde reconoció tras el triunfo (1-0) ante el Atlético que «nos hacía falta una victoria así» después de la imagen ofrecida tres días ... antes ante el Real Madrid. «Ha sido un partido redondo y esperemos que sea un punto de inflexión», apuntó el de Viandar de la Vera de cara al futuro más inmediato, en el que los rojiblancos se medirán al PSG en Champions el miércoles para cerrar después el año con visita a Balaídos antes de recibir al Espaynol en La Catedral.

