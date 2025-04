Valverde ensaya los penaltis ante el Rangers: «Tenemos que preparar todo»

Ernesto Valverde vive sus segundos cuartos de final de la Liga Europa con el Athletic. Los anteriores fueron en 2016 y los perdió a penaltis ... en el campo del Sevilla. También es verdad que ganó la última final de la Copa del Rey en esa suerte, aunque este curso las cosas no van bien con tres marcados (todos Sancet) y cinco fallados.

El técnico rojiblanco ha confesado que estos días ensaya los penaltis ante la posibilidad de que la eliminatoria se resuelva de esa manera. «Claro que suelo entrenar todo y tenemos que preparar todo, aunque evidentemente tirar un penalti en un entrenamiento no tiene nada que ver con tirarlo en un partido definitivo. No hay esa carga ambiental, no hay esa presión. Tienes que saber afrontar ese momento. El Rangers viene de clasificarse después de una tanda ante el Fenerbahce. Pero es cierto que los preparamos y les damos importancia porque es una faceta más del juego», indicó.

El entrenador del Athletic pide cautela ante la euforia. Y lo hace poniendo en valor el nivel del Rangers. «Tienen un buen contragolpe. Son un equipo acostumbrado en su Liga a dominar los partidos y disponen de jugadores para hacerlo. Allí con la expulsión se metieron más atrás y lo hicieron bien y a nosotros nos faltó claridad y velocidad en el juego».

Y ante el papel de favoritos recordó que «el Athletic sólo ha jugado dos semifinales en su historia y nos medimos a un rival que hace unos pocos años (2022) jugó una final de este torneo (en Sevilla ante el Eintracht alemán) y la perdió a penaltis. Hay que respetarles porque son una gran equipo y lo han demostrado en la competición».

«Van a ser peligrosos»

La creencia general es que hay que tener mucho cuidado con el Rangers como visitante. «Ellos van a ser peligrosos. Además, han hecho buenos partidos fuera. De hecho, sólo han perdido en el último en el campo del United. Tienen un buen despliegue y jugadores que se mueven bien al espacio».

Frente al pesimismo de quienes creen que el Athletic desperdició una oportunidad en Glasgow, Valverde contrapuso el dato de la realidad. «Trajimos de allí mejor resultado que el de Italia (perdieron 2-1). Además, aunque no acertamos, dominamos el partido allí. Somos un equipo que hacemos goles. Es un partido abierto en el que cualquiera de los dos puede pasar», indicó.

Valverde también contó cómo vive las horas previas en estos partidos. «Duermo más tranquilo que los aficionados. Duermo tranquilo porque tengo que tomar decisiones mañana. Sé que es un partido importante, pero como otros que ya hemos jugado esta campaña aquí ante la Roma o frente al Osasuna», evocó.

La afición en este tipo de duelos tiene un papel esencial. La del Athletic además se vuelca en estas circunstancias. «Lo que tratamos siempre cuando vienen este tipo de partidos es que estas situaciones sean motivantes y que se transforme en energía positiva. Obviamente, también hay presión, pero hay que tratar que esa energía no nos bloquee, sino que nos ayude a seguir hacia adelante».