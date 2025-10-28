Valverde se encierra una hora con su plantilla en busca de una reacción

El Athletic atraviesa un momento delicado y Ernesto Valverde ha decidido actuar. El técnico reunió a su plantilla durante casi una hora (50 minutos) antes ... del entrenamiento de este martes en Lezama. El objetivo ya había sido anunciado por el entrenador: analizar la situación y buscar una reacción inmediata.

La cumbre, a unos días del derbi en Anoeta, fue una charla en la que cuerpo técnico y jugadores analizaron la dinámica del equipo. Valverde ya adelantó en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Getafe que habría un ejercicio de autocrítica interna.

«Este año no estamos tan finos. No estamos generando tanto como generábamos el año anterior y nos tenemos que mirar a nosotros mismos y ver que no estamos tan bien», dijo tras el duelo ante los azulones.

El técnico insistió tras la derrota en la necesidad de recuperar la intensidad de la pasada temporada. «Igual es que tenemos que juntarnos otra vez y saber exactamente que cada punto hay que lucharlo de verdad. A veces los puntos aparecen de repente, pero también desaparecen de repente. Este año ya nos está ocurriendo que el contrario nos ha hecho goles absurdos y no te puedes descuidar. No puedes desarmarte en ningún momento porque hay mucha igualdad y estamos metidos en ese grupo de equipos que estamos todos muy igualados y cada punto vale su peso en oro», indicó.