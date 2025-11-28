Valverde: «Me encanta cómo juega el equipo y el espíritu que tiene»

Ernesto Valverde no podrá contar con Aymeric Laporte con vistas al partido de este sábado ante el Levante en el Ciutat de València (18.30 ... horas). El central arrastra un proceso vírico que le impide entrenar por lo que causará baja ante los granotas, un encuentro clave para que el Athletic comience a sumar y levantar el vuelo con el objetivo de ir recuperando el terreno perdido en la Liga. «Nos hace falta sumar puntos en un calendario complicado», ha admitido este viernes en Lezama el entrenador rojiblanco, quien se mostró satifecho con la forma de jugar de sus futbolistas y achacó la falta de efectividad a rachas que suelen romperse tarde o temprano. «Me encanta cómo juega el equipo y el espíritu que tiene. Igual no estamos acertados como el año pasado, pero es cuestión de tiempo y de seguir insistiendo. Tenemos a jugadores con gol», defendió a la delantera bilbaína. «Para nosotros es un encuentro difícil e importante por lo que significan los puntos», remarcó Txingurri en referencia al duelo frente al conjunto valenciano.

El Athletic se verá las caras con un rival hundido en la tabla –penúltimo y sin ganar todavía en casa, con cuatro derrotas y un empate como su tarjeta de presentación– y sostenido por apenas nueve puntos en el casillero. Seis de ellos llegaron a domicilio ante Girona y Oviedo, por lo que la gran asignatura pendiente de los granotas es hacer los deberes como locales. Los rojiblancos necesitan por su parte el triunfo con el objetivo de dar un estirón clasificatorio, alimentar el depósito de buenas sensaciones y mejor fútbol y reencontrarse por fin con la victoria lejos de San Mamés. ¿Por qué? Porque la última data de finales de agosto, cuando los de Valverde se impusieron al Betis (1-2). Desde entonces, y ya van tres meses, el balance entre todas las competiciones es de seis derrotas –Villarreal, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Newcastle, Barcelona– y dos empates –Elche y Slavia Praga–. Toca cambiar de rumbo y romper la racha negativa ante un rival que, según Txingurri, no será «nada fácil».

«Es un equipo que está consiguiendo mejores resultados fuera que en casa, donde han tenido un calendario difícil -Barcelona, Betis, Real Madrid, Rayo Vallecano y Celta-. Es un equipo ordenado, como todos los de Julián Calero, se comprime bien y resulta difícil superarle. Nuestra intención es ir allí a sumar, a ganar». A pesar de que los granotas no hayan logrado aún victoria como locales, Valverde aparcó cualquier atisbo de relajación y aires de superioridad. «El otro día jugamos contra un conjunto como el Slavia que buscaba su primer triunfo como local en la Champions y tuvimos que afrontar un partido fuerte. Con este será igual. Los datos no nos afectan, debemos hacer nuestro encuentro, poner de manifiesto el equipo que somos e ir a ganar. No hay ningún ápice de confianza en cuanto que ellos no hayan podido ganar en su campo ante clubes como Barça, Madrid... Eso es difícil».

«Tenemos jugadores que convierten»

Valverde es consciente de que la dificultad aumentará de manera exponencial con las visitas de los madridistas y los blaugrana, pero ahora solo piensa en el Levante. «Tenemos que ir de uno en uno. Nuestra oportunidad se presenta este sábado y necesitamos ganar, como pasó con el partido del Oviedo», reforzó el mensaje orientado a la consecución de un botín completo con el que dar un estirón en la tabla y alimentar el casillero de puntos. «Hemos perdido unos cuantos en un tramo concreto de Liga y ahora los tenemos que recuperar». Para ello habrá que acertar y secar la pólvora, que lleva mojada demasiado tiempo. Ahora bien, la falta de puntería no preocupa en exceso al técnico rojiblanco. «Me encanta cómo juega mi equipo, el espíritu que tiene y cómo va, cómo afronta cada partido. Es verdad que a veces tenemos dificultades de un tipo y otras de otro. No estamos acertando tanto como el año anterior, aunque entiendo que es una cuestión de tiempo y de insistir. Tenemos a jugadores que convierten y que hacen gol. Cuando las tienes y las fallas, pues bueno, te falta algo; pero cuando no las tienes entonces te falta mucho más«.

El caso es que a Valverde le gusta lo que ve y entiende que es cuestión de tiempo que todo encaje y el Athletic vuelva a viajar a velocidad de crucero. Puso como ejemplo el duelo ante el Slavia, en el que no se pasó del empate a cero y aún así Txingurri detectó muchos aspectos positivos en el juego del bloque. «El equipo está bien. Hay cosas que queremos cambiar para mejorar, pero hay muchas otras que queremos mantener. No tenemos que hacer cambio radical en absoluto. Sí, estar más acertados en determinadas cuestiones, aunque al equipo le veo bien en líneas generales», insistió el entrenador rojiblanco. Una victoria ante el Levante ayudaría a recuperar las buenas sensaciones y aguardar con menos nervios los choques ante el Madrid y el Atlético.