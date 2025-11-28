El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde espera que su equipo haga un buen partido en Valencia. EFE

Valverde: «Me encanta cómo juega el equipo y el espíritu que tiene»

Jornada 14 ·

El técnico rojiblanco avanza que Laporte será baja ante el Levante por un proceso vírico y admite que el Athletic, más allá de su fútbol y carácter, debe sumar ya: «Necesitamos ganar»

Robert Basic

Robert Basic

Lezama

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:00

Ernesto Valverde no podrá contar con Aymeric Laporte con vistas al partido de este sábado ante el Levante en el Ciutat de València (18.30 ... horas). El central arrastra un proceso vírico que le impide entrenar por lo que causará baja ante los granotas, un encuentro clave para que el Athletic comience a sumar y levantar el vuelo con el objetivo de ir recuperando el terreno perdido en la Liga. «Nos hace falta sumar puntos en un calendario complicado», ha admitido este viernes en Lezama el entrenador rojiblanco, quien se mostró satifecho con la forma de jugar de sus futbolistas y achacó la falta de efectividad a rachas que suelen romperse tarde o temprano. «Me encanta cómo juega el equipo y el espíritu que tiene. Igual no estamos acertados como el año pasado, pero es cuestión de tiempo y de seguir insistiendo. Tenemos a jugadores con gol», defendió a la delantera bilbaína. «Para nosotros es un encuentro difícil e importante por lo que significan los puntos», remarcó Txingurri en referencia al duelo frente al conjunto valenciano.

