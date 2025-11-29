Valverde despeja dudas sobre la pubalgia de Nico Williams: «Pienso que ya está perfectamente» El técnico ha aclarado que la recuperación del extremo avanza a buen ritmo

Valverde despeja dudas sobre el estado físico de Nico Williams, renqueante por su pubalgia desde la pasada temporada. Preguntado en Movistar sobre si ya «está bien y perfectamente al 100%», el técnico rojiblanco ha respondido «esperamos que sí». Siempre prudente al hablar sobre las lesiones de los futbolistas, esta vez se ha mostrado mucho más optimista.

El entrenador justificó que no participase de inicio ante el Slavia de Praga porque «venía de jugar contra el Barça» y eran «dos partidos muy seguidos». «Pienso que ya está perfectamente. Esta semana tenemos tres partidos de Liga seguidos», avanzaba. Valverde justificó su titularidad porque el choque en Valencia lo considera «muy importante de cara a la clasificación». «Necesitamos sumar y el Levante también. Estamos todos muy igualados», continuaba.

Y remataba sobre el extremo: «Nico empieza y esperamos que haga un buen partido». Nico arrastra esta dolencia desde la temporada pasada, lo que la ha impedido mantener cierta regularidad este año, con recaída incluida en su última participación con la selección española. Han sido constantes idas y venidas en las convocatorias en una temporada en la que asoma el Mundial en el horizonte. «En verano durante las vacaciones ya realicé un trabajo específico de recuperación. Es una lesión muy difícil, y el que la ha sufrido lo sabe», esgrimía el extremo tras la victoria ante el Oviedo. Desde entonces, parece que ha conseguido rebajar la molestia.

En su caso, intenta esquivar la operación y, por el momento, opta por un tratamiento conservador que provoca que unos días se levante «de la cama sin dolor y pueda entrenar con normalidad junto a mis compañeros y otras no te puedas ni levantar». Estos días parece que son de tregua.