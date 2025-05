Valverde, muy crítico tras la eliminación: «Hemos bajado demasiado los brazos tras el primer gol»

Con rostro muy serio, un abatido Ernesto Valverde destacó que fue demasiado castigo para su equipo. «Estoy un poco tocado por cómo ha acabado el ... partido que no me ha gustado», admitió. «Esos minutos hay que jugarlos, también cuentan».

«Ves el resultado global y parece que la eliminatoria ha sido un paseo para el United», pero no es así. «Hemos bajado demasiado los brazos. Hay que tener en cuenta que los partidos duran 90 minutos y hay que estar en pie hasta el final y más con un equipo como el United. Los hemos tenido metidos en su área y empujando para lograr el 0-2, pero nuestros últimos diez minutos han sido muy malos. Entiendo que hemos tenido ese momento de debilidad, pero hemos estado fatal. Nos queda revisar eso. No podemos jugar esos últimos diez minutos», lamentó.

El entrenador rojiblanco se va con un lamento. «Por esos diez minutos nos quedamos con una sensación agridulce. Me queda el mal sabor de que en esta eliminatoria hemos podido hacer mucho más, pero el rival es bueno. Tiene buenos jugadores, es resolutivo y cuando ha tenido que ser contundente en el área lo ha sido. Ante equipos tan fuertes no puedes conceder tanto», añadió.

😤 Ernesto Valverde: "Hemos bajado demasiado los brazos. Hemos estado muy mal los últimos 10 minutos"#UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/pBxB4bTbFM — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 8, 2025

Valverde da una buena nota a su equipo en el torneo. «Es un gran éxito jugar la semifinal tras años fuera de Europa. Hemos hecho una gran competición, pero me fastidia que por diez minutos nos vayamos con un peor sabor de boca».

El entrenador se refirió además a las consecuencias que tuvo la durísima entrada de Lindelof sobre Prados con el 0-1 que no fue siquiera amarilla. «No he visto la jugada, pero Prados tiene un golpe muy fuerte en la tibia y una herida profunda. No sé si era roja o no, pero le he visto quejarse mucho».

Valverde destaca que «todas las eliminaciones son dolorosas, pero aún nos quedan retos importantes esta temporada como jugar la Liga de Campeones».

Unai Nuñez fue la sorpresa en el once. «Hemos hecho 70 minutos increíbles en Old Trafford. Nos hemos adelantado, hemos tenido al rival en su campo, teniendo ocasiones. Por así decirlo... estaban acojonados. Nos han marcado el primer gol y nos hemos venido abajo».

El central reivindica a los que saltaron al campo en medio de la plaga de bajas. «Faltaban jugadores importantes, pero aquí todos tenemos un gran nivel. Trabajo al máximo para cuando me toque hacerlo lo mejor posible. Es un premio al trabajo de todo el año jugar aquí».