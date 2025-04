Valverde se consuela: «Me sabe a poco, pero es mejor resultado que en Roma»

«A estas alturas, ningún equipo soluciona una eliminatoria a un partido. Nos ha faltado un punto de acierto, pero nos cuesta abrir la lata ... cuando los rivales se cierran». Ernesto Valverde salió a la sala de Prensa de Ibrox con una consigna, dar valor al empate pese que el Rangers jugó ochenta minutos con diez y acabó con nueve por la lesión de Sterling.

«El que gane en San Mamés, pasará. Está claro que hemos jugado gran parte del partido contra diez, pero también está claro que hemos tenido nuestras opciones y no hemos acertado. Esto es fútbol. Hay veces que aciertas tus oportunidades y otras que no, pero lo bueno siempre es tenerlas. Hemos tenido nuestras opciones pero no siempre va a ser así si tenemos tantas oportunidades», resumió el entrenador.

«No se ha perdido ninguna oportunidad. Hubiera sido el resultado que fuera, la eliminatoria hay que concretarla en San Mamés. Hemos tenido opciones, pero ellos se defendían bien con diez y hay que darles mérito». El Athletic lleva tres partidos seguidos con 0-0, una circunstancia que no se repetía desde 1986-87. Un periodista se lo recordó al entrenador y se encontró con una respuesta seca. «Estoy encantado de llevar tres partidos sin encajar».

«Otra oportunidad»

El entrenador da valor al empate. «Claro que me sabe a poco. Si le hubiese pasado al Rangers, también le sabría a poco. Tenemos mejor resultado que el que hicimos en Roma. Todos hemos visto el partido. Se han cerrado y nos ha costado, porque nos cuesta. No hemos tenido esa claridad para definir».

El entrenador rojiblanco insistió en mirar con optimismo el partido de vuelta, el jueves que viene en un San Mamés que estará a reventar. «Nos hubiese gustado tener un mejor resultado, pero llevamos un 0-0 y tenemos que jugar en casa. Los partidos de eliminatorias hay que saberlos jugar y decidir en el momento justo. Quizás hoy no estamos contentos porque podríamos haber conseguido un mejor resultado». «Es así, pero tenemos otra oportunidad, al igual que ellos la tienen también en San Mamés», añadió.

El entrenador explicó por qué su equipo atacó más por la banda derecha, «Teníamos a De Marcos e Iñaki Williams. Por el lado contrario nos reteníamos más con Lekue para dejar espacio a Nico Williams. A veces entrábamos más por un costado que por otro. No hay una disposición especial para ellos, sino que simplemente han sido así las circunstancias».